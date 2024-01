Lo storico derby in chiaro sorride alla Torres: Vittoria di misura sull'Olbia in diretta TV

Una partita, quella avvenuta allo “Stadio Vanni” poche ore fa e terminata sul risultato di 1-0 in favore del team sassarese, in cui la compagine rossoblù del nord -Sardegna ha dominato la gara dall’inizio alla fine e dove la formazione gallurese- dal canto suo- si è resa pochissime volte “pericolosa” di fronte alla porta presidiata dal talentuoso estremo difensore avversario Andrea Zaccagno. Match, quello appena accaduto nell’impianto sportivo isolano che consente, da una parte alla compagine capitanata dall’esperto Luigi Scotto di ottenere tre punti fondamentali per il proseguo della Stagione (mantenendo la “scia” della capolista Cesena, distante ora “solo” tre punti dal team rossoblù) e che dall’altra- purtroppo- “affossa” l’Olbia alla sua sesta sconfitta consecutiva. In merito alla gara, ottimo primo tempo della formazione ospitante, disputato- da quest’ultima- su buoni ritmi e con “trame” di gioco di pregevole fattura, che permettono alla Torres di chiudere la prima frazione in vantaggio (1-0), grazie alla rete messa a segno dal “solito” attaccante bolzanino Fischnaller al 20° minuto con un bel colpo di testa. “Bianchi”, invece, -come abbiamo precedentemente affermato- scarsamente “incisivi” e con poche idee in zona d’attacco, ma che comunque hanno avuto il pregio di combattere su ogni pallone in questa parte di gara, che termina- come detto- sul risultato di 1-0 in favore di Mastinu e compagni. Per quanto riguarda la seconda frazione di gioco, i quaranta cinque minuti successivi sono caratterizzati da una compagine sassarese che “comanda” sempre le operazioni, ma che- in certi casi- “rischia” la rete del pareggio olbiese (”incornata” del neo entrato Bianchimano, al 64° minuto di gioco). Da segnalare, proprio negli istanti finali (al 84° per la precisione) la conclusione eseguita da Fischnaller terminata altissima.





Cosa possiamo dire in chiusura. Gara certamente piacevole giocata a viso aperto da entrambe le squadre in campo, dove la Torres fa valere il suo notevole tasso tecnico e in cui la compagine del presidente pone in evidenza il suo poco feeling in zona gol. Proprio in conclusione desideriamo ricordarvi i successivi impegni delle due squadre in campo quest’oggi nella città sassarese. Prossima gara della Torres domenica 28 gennaio alle ore 16.15 a Carrara contro la compagine locale. Per quanto riguarda l’Olbia- invece- “bianchi” di scena allo Stadio Nespoli (sempre domenica 28 gennaio, ma alle ore 14.00) nel match che li vedrà opposti all’Arezzo allenato dall’esperto Paolo Indiani.

Dopo l’inaspettata sconfitta maturata in terra romagnola contro il Rimini, per la Torres presieduta dall’ottimo Stefano Udassi è tempo di alzare il "sipario" sull’importante gara che la vedrà opposta all’Olbia allenata dall’esperto mister Alfonso Greco.