Cagliari che crolla nella ripresa a Frosinone. Situazione di classifica stazionaria.

Tre punti pesantissimi nella lotta salvezza (la vittoria mancava dal 26 novembre contro il Genoa) che consentono (a quota 22) ai ciociari di andare domenica a Verona decisamente più sereni. Il Cagliari fa un passo indietro perché dopo il suo gol subisce passivamente e alla fine i gol li prendi. La reazione (molto tardiva) fa gridare al miracolo per le prodezze di Turati su Dossena e Pavoletti, ma è chiaro che senza uomini offensivi che corono (Luvumbo e Oristanio) il raggio d’azione è limitato. E le soluzioni a disposizione non sono tante. Il ricordo dell’andata è vivo.





E’ una partita che sia a Frosinone che a Cagliari scorderanno difficilmente. Avanti i ciociari per 3-0 a alla “Unipol Domus” e Cagliari che la vince in rimonta 4-3 segnando quattro reti in 25 minuti e l’ultima, decisiva, con Pavoletti in rovesciata. Qualcosa di incredibile. Ma da lì il Frosinone ha smesso di correre. Perdendone nell’ultimo periodo cinque di fila.





Alla lettura delle formazioni sorprende più Di Francesco che deve rinunciare innanzitutto a Bonifazi dietro perchè in settimana ha accusato qualche problema, dopo aver esordito a Bergamo. Giocano Okoli e Romagnoli. Zortea, arrivato proprio dall’Atalanta, debutta subito. Davanti sorprese: c’è ancora Cheddira centravanti, come a Bergamo, c’è Reinier e non Harroui che è in panchina. Ranieri cambia soltanto un uomo rispetto alla gara vinta, come sempre in rimonta, col Bologna: Azzi esterno e non Augello. Il Cagliari, davanti a 650 sostenitori sardi, si dispone come quando ha cambiato contro il Bologna: molto compatto con la difesa a cinque con Nandez stantuffo, ma con Zappa collocato sul centrosinistra vicino ad Azzi per raddoppiare sulle sortite di Soulè. Il Frosinone 4–2-3-1 prende subito il comando delle operazioni per cercare il vantaggio. Il pallino lo ha squadra di casa, quella ospite lancia per le sponde di Petagna o verticalizza per Nandez. Il primo pericolo per i cagliaritani arriva al 17’ quando l’ottimo Mazzitelli, bravo a lanciare sulla profondità, pesca Cheddira sul quale si oppone alla grande in angolo Scuffet.





Al 22’Azzi rimedia il giallo su Soulè che riparte a tutta. Al 24’ ancora Scuffet su Cheddira, ma dopo aver gestito male una ripartenza Sulemana-Nandez, 2’ è il Cagliari che passa. Ritmi bassi, ma buone trame e giocate, con Makoumbou e Sulemana che fanno un lavorone. Dal congolese-parigino ad Azzi che crossa, Petagna occupa spazio e Okoli fa fatica a contenerlo, ma nel tentativo di rovesciata dell’attaccante, la palla carambola su Okoli e finisce a Sulemana che Barrenchea lascia colpevolmente libero di colpire e per Turati non c’è nulla da fare. E’ un colpo tosto per i padroni di casa che sembrano un po’ disorientati. DiFra abbassa Brescianini e alza Gelli, il modulo non cambia, ma la squadra diciamo che è a “tre e mezzo” perché Brescianini scende, un po’ come fa Nandez all’opposto dal suo lato. Il finale di tempo è un forcing dei gialli con Scuffet che fa un mezzo miracolo ed è salvato dalla traversa su una discesa di Soulé. Poi sull’azione conseguente al 1’ di recupero il Frosinone pareggia con Barrenechea che riprende una respinta di Scuffet, ma il Var vede un fallo di Brescianini su Dossena che resta a terra e al monitor Dionisi annulla. Recupero interminabile, ma non succede più nulla. Serve la scossa al Frosinone. DiFrancesco riparte con gli stessi. Ranieri lascia negli spogliatoi Azzi, ammonito, inserendo Augello. Con Soulé il rischio giallo è alto. Il Frosinone riparte carico: su punizione Romagnoli sale di testa, ma Cheddira non riesce a buttarla dentro. Poi c’è ancora il solito super Scuffet che è bravo a murare Gelli trovato bene da Soulè. A quel punto anche DiFra cambia: fuori Cheddira, fischiato, dentro Kaio Jorge, dentro pure Harroui per Reinier. Gli effetti sono immediati perché il Frosinone con loro la ribalta immediatamente. Entrano al 15’ e al19 c’è il pareggio: da Kaio ad Harroui che crossa e trova Mazzitelli solo, indisturbato che di testa batte Scuffet. Il Cagliari si è abbassato troppo e il pareggio è meritato perché in campo c’è solo la squadra di casa. Ranieri fa tre cambi: dentro Goldaniga, Pavoletti e Di Pardo al 27’ ma al 30’ il Frosinone raddoppia e completa l’opera. Dossena ferma Kaio Jorge poco fuori dall’arena ai limiti del rosso. E’ una punizione stile “maledetta” che Soulé trasforma da campione regalando il vantaggio ai suoi. Ranieri vira sul 4-3-3 inserendo anche Lapadula, DiFra deve sostituire Soulè che è sfinito e ammonito: e dentro il franco-algerino Ghedjeis arrivato da poco dalla Francia (Ruen). Il Cagliari prova l’ennesima rimonta. E per poco non gli riesce perché spinge con Augello e ai suoi piedi arrivano palle per le torri e calci d’angolo. E qui deve ringraziare Turati che compie due miracoli su Dossena e Pavoletti. Poi al 51’ in contropiede Ghedjemis vola e serve Kaio Jorge che fa 3 a 1.

Cagliari che crolla alla distanza. Secondo tempo inguardabile per la formazione di Claudio Ranieri. ?Il Frosinone è vivo, lotta, soprattutto respira. Dopo cinque sconfitte consecutive, torna al successo contro il Cagliari, che si ferma dopo aver ottenuto il vantaggio con Sulemana al 26’ del primo tempo. Stavolta la rimonta riesce alla squadra di Eusebio Di Francesco che impatta forte sulla partita, non molla mai, gioca sempre all’attacco come piace al tecnico abruzzese.