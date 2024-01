I Pronostici di MR Simon - Un'analisi della 21ma giornata di Serie A

Iniziamo con un quadro generale: la Fiorentina, l'Inter, la Lazio e il Napoli, impegnate nei duelli della Supercoppa italiana, nuova formula alla Final Four, rimanderanno i loro incontri a febbraio. Un piccolo sconvolgimento nel calendario, ma nulla che possa scalfire il vero spirito calcistico. Adesso, immergiamoci nei dettagli delle gare che ci attendono, con un'analisi degna del Brera, che sapeva leggere nel calcio la poesia della vita.





Frosinone vs Cagliari, Domenica 21 Gennaio, ore 12.30: La squadra sarda, nel match d'andata, ha compiuto un'impresa da Ulisse, ribaltando uno svantaggio di tre reti al 70mo e sigillando la vittoria con un 4-3 epico. Il Frosinone, invece, pare navigare in acque burrascose, con 5 sconfitte di fila e 15 reti subite, collezionando solo un punto nelle ultime 7 gare. Il pronostico? Sembra pendere a favore dei sardi, che vantano una striscia di tre risultati utili consecutivi e un record imbattuto contro i ciociari. La scommessa? Un over 1.5, quotato a 1.30, e un 2-1 per il Cagliari, a quota 11.00.





Udinese vs Milan, Sabato 20 Gennaio, ore 20.45: I Friulani, neri nei colori ma luminosi nelle prestazioni, hanno dimostrato di essere la bestia nera dei rossoneri, vincendo gli ultimi due confronti. Un equilibrio quasi dantesco regna tra queste due squadre nelle ultime 8 partite a Udine, con 3 vittorie per ciascuna e 2 pareggi. La nostra scommessa? "Entrambe le squadre segnano", quotato a 1.80. E per i più audaci, "Olivier Giroud segna con un colpo di testa", a quota maggiorata di 8.00. Il risultato esatto? Un 1-1, quotato a 7.00.





Lecce vs Juventus, Domenica 21 Gennaio, ore 20.45: Il posticipo domenicale vede il Lecce, forte di un'imbattibilità casalinga nelle ultime 4 uscite, fronteggiare la Vecchia Signora, che in trasferta ha perso 10 delle 17 partite giocate a via del Mare. La Juventus, però, arriva da 15 partite senza sconfitte in campionato e punta ai tre punti per balzare in vetta alla classifica. Il nostro pronostico? Vittoria della Juventus, quotata a 1.65, o "Dusan Vlahovic segna nell'incontro", a quota 2.50. Il risultato esatto previsto è un 0-2, a quota 6.50.





Carissimi appassionati, vi auguriamo buona fortuna e ricordatevi sempre di giocare responsabilmente. Che il calcio sia con voi, come un compagno fedele in queste giornate di sportiva passione.

Cari appassionati del calcio, venite a sedervi accanto al fuoco narrativo della nostra Gazzetta Sarda, poiché abbiamo per voi i pronostici per la 21ma giornata del massimo campionato, quella che segna il secondo giro del carosello della Serie A.