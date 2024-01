Il Cagliari a Frosinone per trovare continuità

Mancosu invece è fuori. Per quanto concerne gli altri “lungodegenti” non ci sono novità e continuano nel loro percorso personalizzato per il recupero”. Quindi il mister fa riferimento ai singoli: “Fondamentale per noi che Petagna si sia sbloccato. Ha un fisico che gli impone di allenarsi sempre ai massimi livelli. Ci servirà nel prosieguo, anche perchè con il passare del tempo stiamo imparando a conoscerlo ed ora i meccanismi nei suoi confronti sono migliorati”. E sui due difensori che parevano estranei al contesto: “Wieteska si sta adeguando al nostro gioco e lo dimostra la sua ultima prestazione. Migliora sempre di più anche sotto l’aspetto tattico. Ha faticato parecchio inizialmente, ma adesso sta imparando l’italiano ed è più facile comunicare. Attendo tanto anche da Hatzidiakos, che è davvero un buon giocatore in grado di darci una mano”.





Quindi Ranieri fa il punto sulle sostituzioni in corso d’opera: “ Nel calcio odierno incidono tanto, nel momento in cui c’è bisogno di cambiare giocatori o assetto tattico faccio dei cambi: servono per fronteggiare la stanchezza o le mosse degli avversari, o se c’è qualcosa che non mi convince nelle nostre posizioni e scelte in campo”. Il mercato in entrata ancora langue. Con la cessione di Gaston Pereiro in prestito si liberano alcune risorse che potranno essere sfruttate al momento giusto, così come la risoluzione contrattuale oramai imminente con Capradossi. La priorità è una mezzala (ovviamente con le caratteristiche richieste dallo staff tecnico) e la società ci tiene a precisare che l’interesse per Cistana o Verde, nomi che attualmente girano, sono solo frutto di fantasia e di “avances” portate avanti dai procuratori interessati.

A Frosinone per un minimo di continuità, sia nel rendimento che, soprattutto, nei risultati. Claudio Ranieri chiama a raccolta principalmente la fase difensiva: “Importante non incassare gol. Sarebbe una gran cosa”. All’andata fu un pirotecnico 4 a 3 con il Cagliari che rimontò in maniera rocambolesca: “Acqua passata, mettiamoci una pietra sopra”. Squadra corta, con eventuali varianti tattiche in corso d’opera per affrontare un avversario che ultimamente pare in difficoltà: “Hanno fatto un inizio di campionato meraviglioso. Comunque quando hanno perso non si sono mai arresi. È una formazione che pressa, prova a non farti giocare. Occorrerà una prestazione gagliarda in un campo caldo”. Sugli acciaccati: “Lapadula negli ultimi due giorni si è allenato con il gruppo, potrei convocarlo.