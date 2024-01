Fine settimana pallavolistico: Sfide accese e derby di fuoco in Sardegna

Il CUS Cagliari osserverà il turno di riposo, cogliendo l'occasione per riflettere e ricaricare le batterie. In Serie A2 Femminile, Girone B, la Volley Hermaea Olbia si prepara a difendere il proprio fortino domenica contro Macerata. Una gara che si preannuncia come un vero e proprio duello al sole, dove ogni punto sarà combattuto con il coltello tra i denti. In Serie B1 Femminile, Girone A, la Capo d’Orso Palau affronterà una prova di coraggio in trasferta sabato contro Villa Cortese. Una sfida che metterà alla prova la resistenza e la determinazione delle ragazze di Palau. In Serie B2 Femminile, Girone H, le squadre sarde si preparano a dare battaglia sabato.





A Ossi, il derby tra La Smeralda e US Garibaldi promette di essere una vera e propria guerra di nervi. Audax Idrosistemi e Pan Alfieri Cagliari si preparano invece a sfide rispettivamente casalinga e esterna. In Serie B Maschile, Girone B, Why Company St. Azzurra e Forma Carni Borore Valtrompia si preparano a difendere il proprio onore sabato. Una giornata che si prospetta ricca di adrenalina e sfide all'ultimo respiro. In Serie C, sia nel campionato femminile che in quello maschile, la lotta per la supremazia continua. Farmacie Sircana e G.S. Aquila guidano rispettivamente il Girone A e B femminile, mentre Pall. Decimomannu si trova in testa alla classifica maschile. In Serie D, sia nel campionato femminile che in quello maschile, si prospettano incontri ricchi di suspense.





Semelia, Is Bingias e Gemini Pall. comandano rispettivamente i Gironi A, B e C femminili, mentre Domu Medica Mogoro e Sandalyon nel Girone A maschile e Gymland e S. Giuseppe Virtus nel Girone B si trovano in una lotta serrata per la vetta. In conclusione, il fine settimana si preannuncia come una vera e propria festa dello sport, dove la passione per la pallavolo sarà il filo conduttore di incontri ricchi di emozioni e colpi di scena. Sarà un fine settimana dove ogni squadra darà il meglio di sé, con l'obiettivo di scalare le classifiche e scrivere una nuova pagina nella storia della pallavolo sarda.

Il fine settimana pallavolistico sardo si annuncia carico di emozioni e scontri titanici. Il cuore pulsante del volley isolano batte forte in vista degli imminenti incontri, dove la grinta e la passione saranno protagonisti indiscussi. In Serie A3 Maschile, Girone Bianco, Sarlux Sarroch si prepara ad una sfida casalinga di fuoco sabato contro Geetit Bologna. Una partita che promette scintille e scontri al netto.