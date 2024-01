Cagliari fra mercato e trasferta a Frosinone

E' il club, infatti, che ha subito più gol nei primi 30 minuti di gioco (13), mentre è anche al secondo posto per il maggior numero di gol subiti nei 30 minuti finali di gioco in Serie A in questa stagione (16), dietro solo al Sassuolo con 17). D'altra parte, il Cagliari ha subito il maggior numero di gol tra il 31° e il 60° minuto (13).

Il Cagliari è pronto ad aprire la campagna acquisti dopo aver inaugurato quella delle cessioni. Dopo l'uscita di Pereiro (passato alla Ternana) e Capradossi (risoluzione), la società rossoblù potrebbe seriamente puntare sul centrocampista del Pisa Idrissa Touré. Un profilo che piace parecchio alla dirigenza cagliaritana, che sta cercando sul mercato un mezzala con quelle caratteristiche. In attesa della trasferta di domenica a Frosinone. La compagine di Di Francesco prende gol a grappoli nella parte iniziale ed in quella finale dei match. E' quanto emerge dalle statistiche della Lega.