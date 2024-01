Pesante sconfitta della Dinamo in Champions League contro Cholet

Costoro infatti “piazzano” un ottimo contro break (12-2) che consente ai ragazzi allenati da coach Bucchi di portarsi sul punteggio di 8-13 quando siamo circa a metà periodo. Nella seconda parte della prima frazione- tuttavia- lo Cholet, forte del suo caloroso pubblico, incomincia pian piano (grazie al talentuoso centro Nzekwesi e al “solito” Randall II) a risalire la “china” concludendo la prima frazione di gioco sul punteggio di 20-15, che certamente fornisce speranze di vittoria ad entrambe le formazioni in campo. Al rientro delle squadre sul parquet dopo il piccolo intervallo, gara molto intensa e combattuta, con la formazione francese che cerca (e trova) un “allungo” (25-17 in termini di punteggio) - che viene- subito- “soffocato” dalle “trame” di gioco sassaresi, che portano il risultato sul 30-30. Negli ultimi minuti del secondo periodo, lo Cholet – facendo leva su una difesa particolarmente attenta e un attacco indubbiamente di ottimo livello- mette a segno un "parziale" (18-9) che fa giungere la contesa prima sul 40-32 e successivamente sul 48-39. Risultato, quello appena menzionato al fischio di sirena del secondo quarto, che incomincia a porre le basi della vittoria transalpina. Alla ripresa delle ostilità, dopo un iniziale break isolano (5-0, che porta il punteggio sul 48-44), le due squadre in campo combattono in campo senza risparmiarsi, con lo Cholet sempre “davanti” nel punteggio, mentre la compagine sassarese cerca- in qualche modo- di restare “attaccata” al treno transalpino, tanto che il divario si “assottiglia” fino al -4 in questa prima parte del terzo periodo.





Quando tutto sembra presagire al “sorpasso” della Dinamo un ottimo Sako e un super Randall consentono, al team allenato da Vila, di ottenere un vantaggio (+12), che pressoché invariato fino al termine del termine del terzo periodo il quale si conclude sul risultato di 68-57. Ultima parte dell’incontro, caratterizzata innanzitutto da uno Cholet che trova subito il massimo vantaggio dell’incontro (+ 14), a cui la Dinamo “risponde” con tutto il cuore e l’ardore che gli sono propri. Infatti- in questo frangente di gara- il roster isolano si rifà sotto, portando la differenza di punteggio prima sul -10 e poi su -8 che sembra ridare qualche speranza di vittoria al team capitanato dall’ottimo Stefano Gentile. Speranze, quelle del Banco, tuttavia presto “naufragate” da un attacco impreciso e da una bravura della formazione avversaria, che permettono allo Cholet di “chiudere” il match sul risultato di 93-77. Esito, quello appena citato, che consente da una parte al roster francese di accedere- come abbiamo precedentemente affermato- alle Round 16 della Basetball Champions League e che purtroppo nega alla compagine sassarese il proseguo del "viaggio" continentale in questa Stagione.

Dopo l’importante successo ottenuto nella prima gara dei play-ins (cui ha fatto seguito la “dolorosa” debacle maturata al PalaSerradimigni, nel match di Gara 2), la Dinamo Sassari viene (purtroppo) nuovamente sconfitta dallo Cholet nella terza -decisiva- partita della Serie, mancando in questo modo l’ingresso al turno successivo della competizione continentale (Round 16). Un match, quella accaduto poche ore fa in terra francese, terminato con il risultato di 93-77 in favore del roster transalpino, in cui non sono stati sufficienti i 17 punti messi a segno dall’ala statunitense Tyree per avere la “meglio” su un team, quello transalpino, che aveva nelle sue fila un Craig Randall II in stato di grazia, autore quest’ultimo di una prova “maiuscola” con 24 punti messi a referto. In merito alla contesa, inizio match caratterizzato da attacchi “asfittici”, che non trovano il canestro nei primi due minuti gioco. Con il trascorrere del periodo- tuttavia- a “sbloccare” la situazione è la compagine francese, che mette a segno un parziale (6-0) che trova immediatamente la risposta dei ragazzi biancoblù.