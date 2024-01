Sconfitta con amarezza per la Klass Coral Alghero: Cagliari vince la partita della determinazione

La svolta, per quanto amara, è avvenuta al rientro dagli spogliatoi: la perdita di Luigi Cesaraccio, per doppio fallo intenzionale, ha segnato un punto di non ritorno per gli algheresi. Un duro colpo per il morale e per l'equilibrio in campo, che non ha impedito alla Coral di chiudere in vantaggio anche il terzo quarto. Ma è nell’ultimo e decisivo quarto che la partita si è dipanata a sfavore della Klass Coral. Musso e compagni hanno trovato la via del canestro una sola volta, un sintomo evidente della stanchezza accumulata e delle difficoltà incontrate contro un avversario tosto, non a caso in vetta alla classifica insieme al Su Planu.





La prossima sfida per i ragazzi di coach Longano non sarà meno ardua: una trasferta sul campo del Su Planu, in programma domenica 21 gennaio. Un incontro che si prospetta come un altro banco di prova significativo, una nuova occasione per dimostrare il valore e la resilienza di una squadra che, nonostante la sconfitta, non ha mai perso il proprio spirito combattivo. Per la Klass Coral Alghero, quindi, è tempo di guardare avanti, con la consapevolezza che ogni partita è un'opportunità di crescita e di affermazione. La sconfitta a Cagliari, seppur dolorosa, sarà un passo in più verso la maturazione di un team che non si arrende di fronte alle avversità.

Una trasferta che si tinge di amarezza per la Klass Coral Alghero, caduta sotto i colpi dell’Atletico Cagliari con il punteggio di 67-52. Un risultato che lascia l'amaro in bocca, soprattutto dopo una partenza che aveva acceso le speranze. Il match, valido per la seconda giornata di ritorno di Divisione Regionale 1, ha offerto spunti di riflessione e di crescita per la squadra di coach Longano. Nonostante due primi quarti giocati ad alto livello, chiusi entrambi in vantaggio, la Coral non è riuscita a mantenere lo slancio.