L'Extratime di Mr Simon: Cagliari, tra cuore e tattica - La magia di Ranieri contro il Bologna

I rossoblù, in piena emergenza offensiva, hanno affrontato un Bologna robusto e sicuro, ma la sorte ha sorriso ai padroni di casa in una partita che ha avuto il sapore della rinascita.





Il primo tempo ha visto i Felsinei dominare, con una marcatura di Orsolini al 24' che sembrava preludere a un pomeriggio amaro per i sardi. Ma è nel calcio, come nella vita, che le sorprese non mancano mai: Andrea Petagna, l'unico baluardo offensivo del Cagliari, ha risposto con una giocata da manuale, saltando il portiere e pareggiando i conti con un gol che ha acceso gli animi e le speranze.





La seconda frazione ha visto un Ranieri stratega e maestro: una mossa tattica che ha ingabbiato Thiago Motta, allenatore avversario, e bloccato le ripartenze del Bologna. Il destino ha poi giocato la sua parte: un tentativo di spazzare di Calafiori si è trasformato in autogol, consegnando al Cagliari una vittoria tanto insperata quanto meritata.





Il dato che balza agli occhi è la capacità del Cagliari di strappare punti preziosi con una sola punta, Petagna, che si conferma un guerriero indispensabile, soprattutto quando la squadra è in difficoltà. Ora, in attesa di rinforzi dal mercato, i ragazzi di Mister Ranieri si preparano ad una nuova sfida contro il Frosinone.





Una partita che si preannuncia come un'altra pagina di un romanzo sportivo, in cui ogni calciatore diventa protagonista di un racconto di passione, tattica e, soprattutto, di cuore.

