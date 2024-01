Dinamo Sassari trionfa: Vittoria fondamentale per 107-69 contro Estra Pistoia

Successo, quello appena conseguito dal team isolano, di notevole importanza contro una compagine sicuramente temibile e di grande spessore tecnico come la formazione allenata dall’ottimo mister Nicola Brienza. Un roster, capitanato dal talentuoso Gianluca Della Rosa, che era (fino all’inizio del match in terra sarda) ottavo in classifica e che certamente rappresentava un bruttissimo “cliente” per l’intera squadra sarda.





Team sassarese, inoltre, che ha saputo affrontare l’impegno con grande ardore e temperamento facendo rivedere- a tutti i supporter che amano i colori biancoblù- la stupenda Dinamo che tanto hanno ammirato negli ultimi anni. Una gara, quella accaduta poche ore fa nell'impianto sportivo isolano, che potrebbe dare la svolta decisiva alla Stagione della formazione sassarese dopo un inizio di campionato sin qui avaro di gioie e soddisfazioni.





Vittoria quella ottenuta dal Banco, costruita sul collettivo, dove degne di nota sono state le prestazioni fornite dall’ala statunitense Alfonzo McKinnie (autore di 21 punti) e dal neo playmaker Brandon Jefferson (16 i punti messi dall’atleta nativo di Flower Mound. Nelle fila toscane da segnalare le “performance” del cestista(classe ’97) Ryan Hawkins e della guardia Payton Willis (con 16 e 14 punti realizzati). In merito alla gara, partenza “sprint” della Dinamo che- già a metà del primo periodo- si “porta” sul 14-3 facendo capire al roster pistoiese che sarà estremamente difficile uscire “indenni” (sportivamente parlando ovviamente) dal palazzetto sassarese.





Divario, quello appena maturato dal team sardo, che trova ulteriore incremento nella seconda parte della prima frazione di gioco visto che la compagine allenata dall’esperto coach Bucchi consegue un vantaggio di +21 quando manca un solo minuto al fischio di sirena. Primo periodo che si conclude- infine- sul punteggio di 32-12 che certamente pone la gara su “binari” molto favorevoli a Gentile e compagni. Nel secondo quarto, forte di una difesa impenetrabile e di un attacco che “gira” a mille, la Dinamo continua ad “infilare” il canestro pistoiese da ogni posizione, conseguendo un vantaggio di +37 (53-16 in termini di punteggio) che- di fatto- mette in “cassaforte” una vittoria estremamente importante per il roster isolano. Seconda frazione di gioco, che termina sul risultato di 62-28 per il team presieduto dal dott. Stefano Sardara. Al rientro dall’intervallo lungo, il Banco- non pago del divario precedentemente conseguito- prosegue la sua gara in maniera particolarmente energica e combattiva, ottenendo un vantaggio di +47 che fa entusiasmare tutti i tifosi sardi accorsi al PalaSerradimigni e gli spettatori di fede biancoblù, che stanno vedendo la gara sui media nazionali e internazionali. Punteggio che (alla fine del terzo quarto), “recita” Dinamo Sassari 89 punti- Estra Pistoia 42. In merito all’ultima parte di gara, questa risulta una “pura” passerella del team sardo, che si “limita” ad amministrare il punteggio e che porta a casa un successo di fondamentale importanza per il proseguo della Stagione. Vittoria, quella appena maturata dalla Dinamo, con un punteggio di 107-69 che permette di risalire in classifica( ora in undicesima posizione)e che fornisce- ai ragazzi allenati da coach Bucchi- “morale” e consapevolezza nei propri mezzi in vista dei prossimi (difficili) impegni.

