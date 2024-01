Giovanili Amatori Rugby Alghero: Sabato ad Olbia più che una partita un Inno alla passione per il rugby

Ventiquattro giovanissimi atleti, rappresentanti fieri di categorie che abbracciano l'arcobaldo dell'adolescenza – dagli 8 ai 14 anni – hanno preso il largo verso Olbia, non solo per giocare una partita, ma per condividere un'avventura che li vedrà crescere non solo come atleti, ma come uomini.





Il risultato sul campo, in questa occasione, passa in secondo piano, poiché ogni placcaggio, ogni corsa, ogni passaggio ha raccontato la storia di ragazzi che hanno giocato con la gioia pura che solo i giovani sanno esprimere. Ogni categoria ha dato il meglio, non lasciando nessuno fuori dal gioco, ogni ragazzo ha toccato il pallone, ha sudato, ha lottato, ha vissuto.





Il terzo tempo ha sigillato l'esperienza, quel momento del rugby che parla di rispetto, di amicizia, di legami che il fango e la fatica non fanno che rendere più forti. I giovani algheresi sono tornati a casa con il tesoro più prezioso: la certezza che lo sport è molto più di una meta o di un punteggio, è un viaggio che si fa insieme, è la scoperta di sé stessi attraverso lo sguardo dell'altro.





Ora, con l'anima e il corpo temprati da questa esperienza, le giovanili dell'Amatori Rugby Alghero guardano avanti, pronte a tuffarsi nuovamente nella mischia della vita e del gioco, forti di un bagaglio ricco di ricordi e di un'esperienza che li ha fatti già vincitori, ben prima del fischio d'inizio.

Ad Olbia, parte della Sardegna laddove i venti raccontano storie di mare e di terra, le giovani promesse dell'Amatori Rugby Alghero hanno dato vita a una giornata che trascende il semplice sport. Confrontandosi con l'Olbia, non solo hanno misurato la loro abilità sul campo, ma hanno tessuto, insieme, una tela di comunione e passione.