Sconfitta che brucia per la Torres - 3 a 1 contro Rimini

L’ attaccante in forza alla compagine isolana- infatti- metteva la sfera alle spalle del portiere Colombi dopo una respinta dell’estremo difensore riminese. Situazione- quella appena citata- che sembrava porre la gara su “binari” favorevoli alla squadra sarda. Tuttavia, trascorrono pochi giri di lancette, è la gara prendeva subito un’altra piega. Tra il 24 e il 29° minuto- infatti- il Rimini “capovolgeva” il risultato, prima con l’esperto Delcarro e in seguito con il talentuoso Ubaldi che rovesciavano il risultato in favore del team presieduto dal dott.ssa Stefania di Salvo. A chiudere i conti (anche se siamo solo al 35° minuto del primo tempo) la rete messa a segno dall’attaccante Morra nella parte finale della prima frazione. Da segnalare, proprio allo scadere dei primi 45 minuti di gioco, inoltre il gol “mancato” dalla compagine romagnola con il giovane calciatore Langella, che “spediva” la pala sulla parte esterna della rete. Nel secondo tempo Torres costantemente pericolosa. Innanzitutto il team allenato dall’allenatore Alfonso Greco “impegnava” il portiere “riminese” Colombi con un ottimo intervento al 51°.Estremo difensore, quello appena citato, che- in codesta situazione- deviava la sfera sulla trasversa a seguito della conclusione dell’attaccante bolzanino Fischnaller. In seguito la squadra sarda non sfruttava una “ghiotta” occasione al 56°con Antonelli, il quale faceva terminare la “corsa” della palla nella parte alta del “legno” della porta difesa dall’ottimo estremo difensore romagnolo. In merito alla parte finale del match, questa risultava avara di occasioni da entrambe le parti, in cui il solo episodio da menzionare era l’espulsione del calciatore Morra per somma di ammonizioni. Come chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della squadra sassarese. Questo avverrà domenica allo Stadio “Vanni Sanna” alle ore 16.00 contro l’Olbia allenata dall’ottimo tecnico Leandro Greco.

