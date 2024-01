Superato il Bologna. Cagliari che fa un passo avanti in classifica

Thiago Motta imposta una gara con soluzioni variegate e fitte triangolazioni sullo stretto. Del resto i bolognesi nel corso dell’anno hanno mostrato di non essere formazione monotematica, ma di avere un ventaglio di proposte soprattutto in fase offensiva. Cagliari che dal proprio canto deve fare di necessità virtù, con Petagna unico attaccante e con Pavoletti in panchina. Entrambi rimasti abili arruolati dopo gli infortuni in serie che hanno letteralmente decimato la rosa degli avanti di Ranieri. Il mister rossoblù ha però la capacità di sviluppare soluzioni alternative ed ha presentato una struttura con due trequartisti (Viola e Nandez) a supporto di Petagna.





Additittura, una volta disposta la sua formazione con la difesa a 5, si è visto Zappa operare da centrale, un ruolo non propriamente nelle sue corde. Altra trovata dell’allenatore di Testaccio. Del resto mai in stagione il tecnico rossoblù aveva utilizzato uno schieramento con una sola punta e Petagna ha risposto con una prestazione sopra le righe ed il gol del pareggio. Thiago Motta ha cercato, nella ripresa, di rivoluzionare l’assetto con le rotazioni e provare a pareggiare: tanta volontà, ma poca determinazione nell’area piccola. Ranieri acquisisce fiducia: “Sarà un bellissimo campionato, stiamo tutti la a scavalcarci giornata dopo giornata. Non voglio far nomi, contro il Bologna tutti hanno giocato bene, al cospetto di una grande squadra. Sapevamo di incontrare una formazione che con il fraseggio stretto ci avrebbe messo in difficoltà ed inizialmente siamo andati in affanno. Noi abbiamo fatto la partita dopo che siamo riusciti a pareggiare e non è esattamente quello che voglio perchè dobbiamo cominciare a giocare da subito. Voglio vedere atleti che si battono sin dai primi minuti”. Thiago Motta incassa: “Qualcosa abbiamo concesso dietro.





Dobbiamo gestire meglio determinate situazioni. Il Cagliari con due mezze occasioni ci ha punito e così non va bene, in attacco è necessario essere più cinici. Loro sono rimasti compatti, mentre noi siamo stati presi dall’euforia. C’è da considerare che più avanti incontreremo squadre così che si compattano in difesa e dunque in quel momento dobbiamo attaccare gli spazi in maniera conveniente. Non cerco scuse di assenze e panchina corta, si entra in campo in undici”. Adesso il Bologna starà fermo per una settimana e Thiago Motta potrà preparare con tranquillità la prossima sfida in casa del Milan. Cagliari che andrà invece in quel di Frosinone in una sfida-salvezza che, in caso di risultato positivo,, potrebbe essere un’iniezione di fiducia per il futuro.

Centra il bersaglio grosso un Cagliari che recupera il “gap” del vantaggio bolognese e guadagna tre punti che consentono ai rossoblù di Ranieri di uscire dalle sabbie mobili del terz’ultimo posto. Per contro il Bologna aveva approcciato bene, si era addirittura ?portato in vantaggio, ma alla distanza si è spenta la luce, complice anche la reazione cagliaritana, che ha ribaltato l’inerzia. I felsinei erano senza Zirkzee, la loro punta di diamante, e Saelemaekers, quest’ultimo bloccato alla vigilia da un risentimento muscolare alla coscia destra.