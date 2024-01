Un secolo Rossoblu e oltre: La saga del Cagliari tra sogni e battaglie

Il 1931 segna l'accesso alla Serie B, ma è solo l'inizio di un'avventura epica. La stagione 1964/65 vede il Cagliari calcare per la prima volta i campi della Serie A, chiudendo sesta con un bottino di 34 punti. Sotto la guida di Manlio Scopigno, il presidente Enrico Rocca danza sul filo del rasoio finanziario, rischiando di perdere Luigi Riva, ma l'amore dei tifosi salva il destino della squadra che si trasforma in S.P.A.





Il 1969/70 è l'anno del miracolo: Scopigno e i suoi gladiatori, con il rombo di tuono Gigi Riva, conquistano lo storico scudetto, una cavalcata che inizia dalla sesta giornata e non si ferma più. In Europa, tuttavia, la fortuna gira le spalle ai rossoblù, eliminati nella Coppa dei Campioni dai tedeschi orientali del Carl Zeiss Jena. Gli anni seguenti sono un altalenarsi di fortune e sfortune, culminando nella retrocessione del 1975/76. La risalita avviene nel 1979, segnando un quadriennio di dignità calcistica con calciatori del calibro di Virdis, Piras e Selvaggi. L'era di Massimo Cellino inizia nel 1992/93, portando il Cagliari alle soglie dell'Europa, con una semifinale di Coppa UEFA persa contro l'Inter. Quegli anni sono ricordi vividi nella mia memoria: lo stadio Sant'Elia che esplode di gioia, le notti europee sotto le stelle, una squadra che incanta e un'intera città che sogna.





Oggi, il Cagliari, sempre nella massima serie, combatte insieme ai tifosi come dodicesimo uomo in campo, inseguendo una nuova salvezza e un altro campionato all'insegna della dignità e dell'orgoglio. Oltre un secolo di ricordi, di emozioni, di battaglie e di sogni: questa è la storia del Cagliari Football Club, un racconto che continua a scriversi ogni domenica, su ogni prato verde d'Italia.

La saga del Cagliari, un secolo di calcio e passioni, inizia in una giornata di primavera del 1920. Gaetano Fichera, chirurgo di professione e visionario di passione, dà vita al Cagliari Football Club, un embrione di sogno in una piazza d'armi dove già nel 1902 si era respirato il calcio con una sfida tra studenti locali e marinai genovesi. La prima vera battaglia del neonato club si svolge allo 'stallaggio Meloni', dove i cagliaritani, con cuore e grinta, sconfiggono la Torres. Nel 1926, i colori rossoblù avvolgono il petto dei giocatori, una dichiarazione d'amore e di battaglia per l'isola. Con l'arrivo del tecnico ungherese Robert Winkler, che sapeva destreggiarsi sia tra i pali che nel cuore del campo, la squadra inizia la sua scalata.