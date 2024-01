Assalto Rossoblu tra infermeria e campo: La sfida di Ranieri contro il Bologna

Ranieri, il mister dei rossoblù, si trova a navigare in acque agitate senza bussola: Petagna e Pavoletti sono i due superstiti in prima linea, pronti a guidare l'assalto contro i felsinei. Pereiro e Desogus, due nomi più spesso sentiti nei corridoi che visti sul terreno di gioco, potrebbero finalmente calcare l'erba della Domus, sebbene la loro assenza dai campi lasci più dubbi che certezze. Lapadula, vittima di una frattura a due costole, è come un leone in gabbia, incapace di scendere nell'arena.





Pavoletti ha superato una botta al piede, ma la sua condizione rimane un rebus da risolvere per Ranieri. L'unico faro nella nebbia è Petagna, l'ancora di salvezza in un mare di incertezze. Il tecnico, noto per le sue scelte audaci, potrebbe sorprendere tutti con un doppio trequartista: Viola e Nandez a supporto dell'unica punta, una strategia che profuma di vecchio calcio, dove l'ingegno e l'astuzia possono sopperire alla mancanza di forze fresche.





In difesa, Ranieri sembra orientato a confermare il quartetto con Goldaniga e Dossena centrali, mentre a centrocampo il ballottaggio tra Sulemana e Deiola accanto al regista Prati si preannuncia come un duello di strategia e finezza. Travaglini, tornato dalla Ternana, è una pedina spostata nel gioco degli scacchi del calciomercato, già girato in prestito al Taranto.





In questo scenario, il Cagliari si appresta a una battaglia che richiederà più cuore che tattica, più passione che tecnica. Una partita che sarà un test di carattere, dove ogni giocatore dovrà dimostrare di essere degno di vestire la maglia rossoblù.

