La Dinamo Sassari inciampa: Cholet vince 95-91 in Basketball Champions League

In merito all’andamento della gara, dopo un inizio in cui il Banco ha mostrato- subito- le sue notevoli qualità tecniche e atletiche (4-0 per la compagine sarda dopo pochi istanti di gioco), le due compagini in campo giocavano “punto a punto” fino a metà del primo periodo. Momento in cui il roster transalpino - conscio dell’importanza dell’impegno- “piazzava” un parziale di 11-5 che permetteva alla formazione francese di “chiudere” il primo quarto sul risultato di 23-20 in loro favore. Al rientro delle squadre in campo dopo il piccolo intervallo, match molto bello e combattuto con lo Cholet praticamente sempre “davanti” nel punteggio. Vantaggio, quello maturato fino ad ora dallo Cholet, che addirittura sfiorava la doppia cifra al termine del secondo periodo (37-46) e che certamente sembrava “indirizzare” il match verso “binari” poco consoni alla formazione allenata da coach Bucchi. Riguardo al terzo periodo, quest’ultimo è stato caratterizzato da un gioco estremamente piacevole, dove i due roster lottavano su ogni palla, mostrando (a tutti gli spettatori accorsi nel palazzetto sassarese e all’intero pubblico da casa) tutto il loro “bagaglio” tecnico. In merito al punteggio, questo rimaneva- per buona parte del periodo e nonostante (come abbiamo detto) una Dinamo particolarmente “battagliera”, che aveva nell’ala Charalampopoulos e nel playmaker Tyree i principali “cecchini” della retina transalpina, - con un divario pressochè inalterato rispetto alla precedente frazione di gioco.





Differenza di punti che- però- si riduceva proprio negli ultimi istanti del quarto di gioco e che vedeva il periodo “chiudersi” sul risultato di 61-66 in favore della formazione francese. Da segnalare, in questo frangente di gara, una compagine sarda particolarmente sul “pezzo” e pronta ad approfittare di qualunque distrazione della squadra transalpina in ambito difensivo. Nell’ultima parte della contesa, il match procedeva (almeno inizialmente) sulla “falsariga” delle precedenti frazioni di gioco, con la squadra allenata da mister Laurent Vila in vantaggio e con un Banco sempre a strettissimo “contatto” nel punteggio. Nel proseguo, tuttavia, potrebbe accadere quello che tutti i supporter biancoblù auspicano. Il Banco, infatti (grazie a un Kruslin molto “attivo”), metteva a segno un canestro che “decretava” il “sorpasso” sassarese (e con esso la possibile vittoria) a pochi minuti dal definitivo fischio di sirena. Il risultato “recita” (a metà del quarto periodo) Dinamo Sassari 81 punti Cholet 78. Negli ultimi momenti del match (giocati su un sostanziale equilibrio), tuttavia, lo Cholet- forte di una difesa più attenta e di un attacco più preciso- porta a casa un successo (95-91) che “rimanda” l’esito della Serie alla “bella” che si svolgerà (in terra francese) la settimana prossima.

Dopo i successi ottenuti nelle due precedenti partite (il primo- la settimana scorsa- contro lo Cholet in Basketball Champions League, il secondo contro la VL Pesaro- in terra marchigiana- nell’ultimo weekend), la Dinamo coglie, contro la compagine francese appena citata, l’ennesima sconfitta della sua Stagione. Una gara, quella avvenuta poche ore fa al PalaSerradimigni, terminata con il risultato di 95-91 in favore della formazione transalpina, che non solo lascia molto “amaro” in bocca all’intero roster biancoblu, ma che soprattutto “rimanda” ogni discorso relativo alla qualificazione al turno successivo della competizione continentale al match (la “bella”) della prossima settimana.