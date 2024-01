L'attaccante angolano va in Coppa d'Africa ma potrebbe non tornare a Cagliari: il motivo è il calciomercato invernale, ecco chi lo vuole.





L'attaccante di proprietà del club rossoblù ha quindi lasciato la squadra di Ranieri per raggiungere i suoi connazionali in ritiro. Il ragazzo sarà lontano dall'Italia probabilmente fino alla fine di gennaio, poi si vedrà. Luvumbo infatti ha salutato con il giallo, questo perché su di lui ci sono già diverse squadre che gli hanno posato gli occhi addosso.





Fra queste ce n'è una in particolare ad aver chiesto informazioni che milita proprio in Serie A ed è il Napoli attualmente allenato da Walter Mazzarri. Chiaramente il Cagliari nicchia perchè non vorrebbe provarsi del giocatore, che Ranieri ritiene fondamentale nel suo scacchiere. A meno di offerte irrinunciabili. Le prestazioni dell’angolano e i suoi numeri nella prima parte di stagione gli sono valsi la chiamata dei partenopei. La squadra di De Laurentiis sembrerebbe interessata in maniera concreta a Luvumbo, che a quanto pare potrebbe ambire a qualcosa di più del Cagliari secondo il club napoletano. La squadra campione d'Italia sarebbe chiaramente un passo avanti enorme per il ragazzo, che fino a 6 mesi fa praticamente non giocava neanche in Serie B con la formazione di Ranieri.





Il Napoli però sembra volere il giocatore come attaccante esterno al posto di Politano, visto che lo stesso Lindstrom sta deludendo su tutta la linea. Il valore di Luvumbo si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro ma, visto la sua giovane età e il contratto in scadenza con il Cagliari solo nel giugno del 2027, il Napoli dovrà mettere sul piatto una cifra ben più alta: Giulini potrebbe accettare un'offerta intorno ai 12-15 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

E' iniziato gennaio 2024 e contestualmente con esso il calciomercato invernale. Praticamente in contemporanea, mentre la Serie A si sta preparando per cominciare il girone di ritorno, sono state diramate ufficialmente tutte le convocazioni delle squadre nazionali per la Coppa d'Africa. Fra queste c'è anche l'Angola, che ha chiamato nel reparto offensivo il giovane Zito Luvumbo del Cagliari.