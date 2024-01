Cagliari e il paradosso di Ranieri: Tra speranza e amaro realismo

Claudio Ranieri, un'icona, un nome che evoca storie di calcio puro, è tornato a Cagliari l'anno scorso come un baluardo di speranza in mezzo alla tempesta. La promozione, quel miracolo tanto agognato, è giunta come una brezza fresca in una giornata afosa. Ha portato con sé gioia, gratitudine, e un barlume di felicità per una piazza assetata di successi, stanca di anni macerati nell'amarezza. Ma la realtà del calcio è spesso crudele, e il Cagliari non sfugge a questa regola ferrea.





Si dice "fai del bene e vai in galera", un adagio che sembra calzare a pennello nella situazione attuale del Cagliari. La promozione, per quanto gloriosa, ha offuscato una verità amara: la società sembra avere il tocco di Mida al contrario, trasformando in cenere ciò che tocca. E così, anche un gigante come Ranieri vacilla, trascinato verso il baratro da una mediocrità che non gli appartiene, indipendentemente dalle responsabilità che può avere. Non intendo con questo togliere al tifoso il diritto al disappunto. La passione calcistica è fatta anche di questo. Ma è doveroso ricordare l'uomo Ranieri, colui che ha insegnato a molti di noi ad amare il Cagliari, narrando una favola di altri tempi, di quelle che forse non rivedremo più.





Oggi, più che mai, il Cagliari Calcio naviga in acque turbolente, tra il desiderio di rivivere i giorni di gloria e la dura realtà di una squadra che lotta per mantenere la sua dignità. Ranieri, con la sua figura carismatica e la sua esperienza, rappresenta sia la speranza di un futuro migliore sia il simbolo di una lotta contro le avversità che sembrano non avere fine. Resta da vedere se questo capitolo della storia del Cagliari sarà ricordato come una rinascita o come un'ulteriore conferma di un destino beffardo. Nel frattempo, i tifosi si stringano intorno alla figura di Ranieri, un faro nella tempesta, sperando che la sua guida possa portare la squadra verso lidi più sereni.

In un'atmosfera avvolta da un velo di malinconica rassegnazione, il Cagliari Calcio si muove come un'ombra lungo i corridoi del calcio italiano. I ricordi di gloria, le bandiere che hanno sventolato fieramente, sembrano ora distanti, quasi nebbiose reminiscenze di un passato irraggiungibile.