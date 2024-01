La pallavolo maschile algherese torna in campo: Sabato e domenica partite di serie D e Prima Divisione della Sottorete

Il giorno seguente, domenica 14 gennaio, sarà la volta della Serie D Regionale con la squadra ASD PGS Gions di Sassari che ospiterà la Web Project Sottorete. La partita inizierà alle ore 18:00 a Sassari, in Via Dei Mille 19.





Entrambe le squadre stanno lavorando duramente per prepararsi a queste importanti partite, che non solo segnano il loro ritorno in campo ma offrono anche l'opportunità di mostrare il talento e la tenacia dei giocatori. La comunità locale è invitata a partecipare e sostenere le loro squadre mentre si scontrano per la vittoria. Con la partecipazione di squadre così determinate e il supporto degli sponsor, il proseguo della stagione di pallavolo si preannuncia emozionante per giocatori e tifosi. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta sulla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.

La pallavolo maschile algherese riprende le attività agonistiche con due incontri che segnano la ripresa di un'entusiasmante stagione sportiva. Il primo incontro vedrà la Sottorete Alghero affrontare quella di Castelsardo in una partita della Prima Divisione Provinciale. Il match è previsto per sabato 13 gennaio alle ore 18:00 presso il centro sportivo in Via Malta, ad Alghero. Con il sostegno di sponsor come WebProject e Global Services, oltre a Postesarde e il Centro Medico Diagnostico Piras, il team di Alghero mira a dare il meglio di sé per questa ripresa del campionato.