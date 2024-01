Cagliari con il parco attaccanti ridotto dopo l’infortunio di Oristanio. Idea Simone Verde

Tralasciando di considerare la partenza di Zito Luvumbo in Coppa d’Africa con la sua Angola. Il Cagliari potrebbe cambiare strategia e pensare ad un possibile rinforzo in serie B. Trattasi di un giocatore già nel mirino della società rossoblù negli scorsi anni: Simone Verde, attualmente allo Spezia. Il classe 1996 potrebbe essere il profilo adatto, anche perché lo stesso Verde gradirebbe un ritorno nel campionato di Serie A.

Cagliari in trincea per cercare di tamponare una situazione che va complicandosi per quanto concerne la fase offensiva. La compagine rossoblù deve fronteggiare l’emergenza per i diversi infortuni, soprattutto nella linea d’attacco: Eldor Shomurodov, Gianluca Lapadula e (ultimo in ordine di tempo) Gaetano Oristanio.