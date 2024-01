Tennistavolo Sassari: argento Laura Pinna U15 e oro Edoardo Eremita U13

Invece Picu ha superato Laura Pinna per 3-1 (14-12, 7-11, 11-6, 14-12) mentre l'atleta sassarese ha prevalso per 3-1 (10-12, 11-8, 20-18, 11-7) su Galli. Invece nel tabellone B del singolare maschile Under 13 Edoardo Eremita ha messo in fila nei sedicesimi Giacomo Ponzi per 3-1, negli ottavi Alessandro Binucci per 3-0, nei quarti Riccardo Oriani per 3-2. L'atleta del Tennistavolo Sassari si è imposto in semifinale su Samuele Palombini per 3-1 e in finale ha sconfitto un altro rappresentante della Polisportiva Clementina, Giovanni Cesaretti, col punteggio di 3-2 (11-9, 3-11, 9-11, 11-8, 11-9).

Il 2024 si apre per il Tennistavolo Sassari con due medaglie al Torneo Nazionale Giovanile che si è disputato al Palatennistavolo “A. De Santis” di Terni. Medaglia d'argento ma quasi d'oro per Laura Pinna nel tabellone principale del singolare femminile U15. Nel girone unico a otto, infatti, sono arrivate in fondo tre atlete a pari punti ed è stato il fotofinish, ovvero il quoziente set, a decidere il podio. Sul gradino più alto la bresciana Alice Galli (Tennistavolo Vallecamonica) che ha battuto per 3-0 (11-9, 11-9, 15-13) Gioia Picu (TT Casamassima 2020).