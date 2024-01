Per il Cagliari a Lecce trasferta ad alta tensione

Questa serie di circostanze sfavorevoli ha creato non pochi problemi a Ranieri, che deve mettere in piedi una struttura portante che possa contrastare la prevedibile aggressività leccese, in un confronto ancora non decisivo, visto che siamo all’ultima di andata, ma significativo per il prosieguo. Uscire indenni dallo stadio di via del Mare sarebbe oro colato e soprattutto una flebo non di poco conto in prospettiva. La società si muoverà in questo mese di trattative per provare a consegnare al mister una “rosa” adeguata. A Milano in Coppa le seconde linee hanno mostrato carenze tecniche preoccupanti e non si può prescindere da un intervento nel mercato di riparazione di gennaio, anche se le incognite nel reperire forze motivate sono veramente tante. Per adesso testa al confronto odierno in Salento. Evitando di fasciarsi la testa prima di essersela rotta.

Trasferta ad alta tensione. Si attende un pronto riscatto da parte di una squadra ferita nell’orgoglio dopo il poker di reti incassato in casa-Milan in Coppa Italia. A Lecce un’altra battaglia attende un Cagliari in posizione di classifica deficitaria e con qualche assenza di rilievo. In avanti non restano che Petagna ed Oristanio dopo che anche Lapadula si è fermato a causa di una frattura composta della sesta e settima costola destra conseguenza di un colpo rimediato nel corso dell’ultimo confronto di campionato con l’Empoli. Luvumbo è partito per la Coppa d’Africa e Shomurodov è “out” da un po’ di tempo per infortunio. Anche Pavoletti non versa in buone condizioni e dunque, in un ventaglio di sei attaccanti, solo due sono abili arruolati. Ci sarebbe anche Gaston Pereiro, ma l’uruguaiano non ha praticamente mai messo piede in campo se non in Coppa Italia ed è in odore di trasferirsi alla Ternana. Se a questo si aggiunge che anche Nandez è stato aggregato alla comitiva all’ultimo momento, il quadro sfiora il drammatico.