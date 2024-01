La Dinamo Sassari trionfa contro il Cholet in un inizio esplosivo dei play-in di Basketball Champions League

Una gara dove i principali protagonisti sono stati l' ellenico Charampapoupols (autore di 19 punti) e l’ala Kruslin (14 i punti messi a referto dal cestista croato in questo match), ma anche tutti i ragazzi biancoblù nel loro complesso, visto che la formazione sarda è riuscita a portare sei giocatori in doppia cifra, per quanto riguarda i punti realizzati. In merito alla gara, primo quarto (tranne i primi istanti del match, come abbiamo precedentemente affermato) “governato” dalle trame offensive biancoblù che consentono al team isolano -già nella seconda parte della prima frazione di gioco- di portarsi su un vantaggio che si attesta sulla doppia cifra (11-21 al 8° minuto) e di “chiudere” il primo periodo sul 16-25, che certamente fa sperare un proseguo del match favorevole per la squadra presieduta dal dott. Stefano Sardara.





Nel secondo periodo, dopo una reazione del team francese (che porta il punteggio sul 22-26), la Dinamo -consapevole dell’importanza dell’impegno- riporta (nuovamente) il divario di punteggio sulla doppia cifra (+ 10 prima, + 18 dopo), quando siamo circa a metà della frazione di gioco. Differenza, quella appena menzionata, che rimane pressochè inalterata fino al fischio di sirena del secondo periodo, che si conclude con il risultato di 34-52 in favore del team biancoblù. Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo lungo, il Banco- forte di una difesa particolarmente attenta e di un attacco che “gira” a mille- continua a mantenere il vantaggio conseguito precedentemente che giunge anche al + 20 e al +25 in alcuni momenti del match. Alla fine del terzo periodo-infatti- il risultato del match “recita” Cholet 51 punti- Dinamo Sassari 77.





Ultima frazione di gioco caratterizzata, dopo un buon avvio da parte della compagine transalpina, da una Dinamo capace di amministrare il vantaggio accumulato nei precedenti periodi di gioco. Gestione, quella relativa al punteggio, che consente non solo al roster sardo di ottenere il primo successo (per 72-93) nella Gara iniziale della Serie, ma che permette al team isolano di mettere una serie ipoteca per la qualificazione al turno successivo della competizione. In chiusura, facendo presente che la prossima gara che vedrà impegnata la formazione sassarese avverrà in terra marchigiana domenica 7 gennaio alle ore 16.30 contro la Victoria Libertas Pesaro in LBA, desideriamo ricordarvi il prossimo match continentale della formazione biancoblù. Gara 2 tra la Dinamo e lo Cholet mercoledì 10 gennaio ore 20.30 al PalaSerradimigni.

Una Dinamo Sassari indubbiamente “tosta” e battagliera quella scesa in campo contro lo Cholet (poche ore fa) in Gara 1 nei play-in di basketball Champions League. Il confronto, avvenuto in terra francese e terminato con il risultato di 72-93 in favore degli uomini di Bucchi, ha visto il team sassarese (eccetto i primissimi istanti del match) dominare l’incontro dall’inizio alla fine.