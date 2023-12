Reyer Venezia Domina: Sconfitta amara per la Dinamo Sassari in casa

La formazione sarda- infatti- (nonostante una buona prova del neo acquisto Jefferson, 15 i punti realizzati dal nuovo playmaker del team sassarese in questo match) viene sconfitta per 62-73 dalla squadra allenata dall’ottimo coach Spahija “pagando” -in codesto match- una percentuale in attacco indubbiamente “bassa” e un "parziale" di 24-1 (maturato tra la fine del secondo e l’inizio del terzo periodo) che certamente hanno avuto un notevole “peso” nel risultato finale. Una prestazione- inoltre-, quella offerta dall’Umana in questa gara, autoritaria (soprattutto in ambito difensivo) e di notevole spessore tecnico che certamente la pongono come una delle più serie candidate alla vittoria finale, in attesa dell’arrivo dell’ottima ala Mfioundu Kabengele proveniente dall’Aek Atene.





In merito allo svolgimento del match, primo quarto in cui Sassari- come abbiamo detto- inizia con il vento in “poppa” portando subito la contesa prima sul 5-0 e poi sul 7-3 dopo appena 2 minuti di gioco. A questo punto il roster veneto, forte di un attacco che gira a mille e di una difesa impenetrabile, “piazza” un parziale di 0-11 che porta la gara sul 7-14 a metà del primo quarto. Nella seconda parte del primo periodo, Banco molto più incisivo in avanti. Infatti la compagine allenata dall’ottimo Bucchi si porta, prima su 15-14 e successivamente termina la prima frazione di gioco sul risultato di 18-18. Un esito- quello appena menzionato- che riporta il match in equilibrio al fischio di sirena della prima frazione. Avvio di secondo quarto, invece, caratterizzato da un inizio molto promettente della Dinamo (che consegue un vantaggio di 7 punti, 28-21 in termini di punteggio a metà periodo), a cui l’Umana “risponde” mettendo un break di 0-13 cha “tramortisce” la compagine sarda. Il punteggio (a metà gara) “recita” - infatti- Dinamo Sassari 28 punti Reyer Venezia 34. Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo lungo, la gara si svolge sulla “falsariga” della precedente frazione, con la compagine veneta che continua a “infilare” il canestro sassarese da ogni angolo mettendo a segno un break di 11-1 che mette una seria ipoteca sull’esito del match. Da segnalare (a metà del terzo quarto) un riavvicinamento della formazione sassarese in termini di punteggio che porta la contesa sul 33-45. Esito, quello appena citato, che ridà qualche flebile speranza alle sorti del team isolano in questo match e speranze che trovano ulteriore “linfa” nell’ultima parte del terzo periodo, visto che la formazione sarda “chiude” la frazione del gioco sul risultato 46-53 che rimettono in “piedi” una gara che sembrava già chiusa pochi minuti prima. In merito all’ultima parte di gara, questa (almeno inizialmente) è contraddistinta da attacchi asfittici, dove però è da segnalare un “allungo” - a parer nostro fondamentale- da parte della Reyer, che porta la gara prima sul 51-60 e successivamente sul 53-67 che di fatto “chiudono” il match in favore della compagine veneta. Di lì a poco- infatti- la gara si conclude sul risultato 62-73 in favore del roster veneziano allenato dall’esperto coach Spahija.

Una Reyer Venezia troppo forte e organizzata quella che si è presentata, poche ore fa, al PalaSerradimigni nel match valido per il 14° turno del massimo campionato italiano di basket. Gara, quella appena avvenuta nell’impianto sportivo sassarese, dove la compagine oro-granata (dopo la vittoria maturata in campo continentale) “chiude” l’anno con la possibilità di conseguire il titolo di campione d’inverno nell’ultima gara di LBA, lasciando, al team isolano della Dinamo Sassari (ora a due passi della zona retrocessione), un fortissimo “amaro” in bocca per come era iniziata la partita nei primi minuti di gioco.