L'extra time di Mr Simon: Stallo amaro, Cagliari vs Empoli 0-0, un punto insipido

L'ultima emozione arriva con Petagna, che quasi trova la rete della vittoria, negata solo da una prodezza del portiere dell'Empoli, tra i migliori in campo. Il risultato, però, non può mascherare le carenze evidenti del Cagliari. Con solo tre tiri in porta in una partita cruciale per la salvezza e giocata tra le mura amiche, la squadra ha mostrato un'eccessiva leziosità e una mancanza di lucidità critica, soprattutto nell'ora finale del gioco.





Il mister Claudio Ranieri sembra non riuscire a leggere correttamente la partita, effettuando cambi in ritardo e mostrando difficoltà nelle trasferte. Sì, il Cagliari è una neopromossa, ma questo non giustifica l'atteggiamento troppo leggero e la mancanza di aggressività mostrata. In Serie A, i ritmi sono implacabili, e una squadra come il Cagliari non può permettersi di affrontare le partite con tale superficialità. Mentre il 2023 si chiude con questo pareggio insoddisfacente, lo sguardo è già rivolto al futuro.





La prossima trasferta a Lecce rappresenterà un momento cruciale per il girone di ritorno, ma ancor più decisivo sarà il mercato di gennaio. La società deve muoversi con intelligenza e determinazione, portando innesti capaci di rafforzare la squadra e dare una svolta a un girone d'andata deludente. Il Cagliari si trova a un bivio: continuare su questo cammino incerto o raccogliere la sfida e dimostrare il valore che questa storica maglia merita.

La sfida salvezza tra Cagliari e Empoli all'Unipol Domus si è conclusa in un deludente pareggio a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre con un sapore amaro in bocca mentre chiudono il 2023. Nonostante una prima frazione combattuta, le occasioni da gol sono state scarse per entrambi i lati, con il Cagliari che sfiora il vantaggio solo in un paio di circostanze. Il momento più critico per i rossoblù arriva al 67', quando una rete viene annullata dal VAR per un fallo in attacco di Pavoletti. Poi, al 82', Viola si vede negare dal dischetto da un ispirato Caprile, mancando il gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.