Cagliari spreca troppo, Caprile salva l'Empoli

Primo tempo brutto, nervoso, si taglia a fette l’ansia, dettata dall’importanza del confronto. Anche se manca una giornata alla fine dell’andata e dunque c’è tempo per ribaltare situazioni in apparenza difficoltose, quando si racimolano punti contro dirette concorrenti diventa oro colato. Cagliari che si deve mangiare le mani per un rigore fallito (da Viola), mentre l’Empoli, con il suo peggior attacco del campionato (solo 10 gol in 18 gare), ha fatto poco o niente per impensierire Scuffet. Il gioco si è sviluppato prevalentemente nella zona nevralgica, con la speranza di trovare qualcuno libero in profondità.





In questo contesto hanno fatto meglio i rossoblù, soprattutto quando è entrato Luvumbo. Gol annullato al Cagliari dopo intervento del VAR che ha sanzionato un fallo di Pavoletti. La palla era finita in rete calciata da Viola. Ed ora finestra aperta sul mercato. Difficile che arrivi qualcuno alla corte di Ranieri, visto l’organico comunque non trascurabile, anche se a gennaio Luvumbo partirà per la Coppa d’Africa con la sua Angola, mentre all’Empoli potrebbe servire qualche elemento di rinforzo. “In alcuni casi si è sofferta la determinazione dei nostri avversari.-ha detto Ranieri-In definitiva però abbiamo chiuso loro tutti gli spazi e non abbiamo corso rischi.





Questa gara dimostra che non sarà facile salvarsi, ma noi lotteremo sino alla fine. Io sono un tipo che non si arrende mai. Succederà che quello che non abbiamo raccolto all’andata ce lo prenderemo nel ritorno”. Poi ammette onestamente: “Era giusto annullare il gol di Viola per il fallo commesso da Pavoletti”. Sul versante opposto Andreazzoli si tiene stretto il punto. Il piccolo passo è più favorevole all’Empoli, che giocava in trasferta: “Siamo soddisfatti di essere usciti indenni da uno stadio caldo, che aiuta chi gioca in casa. Abbiamo recuperato tanti palloni con una condotta di gara aggressiva. Gli episodi del VAR? Inutile parlarne, l’arbitro ha giudicato in perfetta autonomia. Nelle ultime sette gare ci sono state tante situazioni discutibili, per cui preferisco sorvolare”. Quindi il tecnico empolese parla dei singoli: “Bravissimo Caprile anche nella gestione della linea difensiva, mentre Maldini è un buon prospetto, interessante. Quest’ultimo ha qualità tecniche di livello, poi dipenderà da lui valorizzarsi”. Cagliari che non potrà tirare il fiato neppure per Capodanno. La compagine rossoblù sarà infatti impegnata la sera del 2 gennaio a Milano contro i rossoneri di Pioli per gli ottavi di Coppa Italia. “Dove giocheranno coloro che al momento sono in panchina” chiarisce Ranieri.





Poi la trasferta a Lecce per provare a chiudere l’andata fuori dalla zona rossa. L’Empoli, dal canto suo, chiuderà il girone ascendente ospitando proprio il Milan il 7 gennaio.

