Sport Un rinforzo americano per la Dinamo Sassari: L'arrivo di Brandon Jefferson

A pochi giorni dal “taglio” di Stanley “The Standard” Whittaker un altro playmaker entra nel roster della Dinamo Sassari. Il nuovo arrivo, in casa biancoblù, risponde al nome del giocatore statunitense Brandon Miguel Jefferson. Il cestista nord -americano (classe ’91) -annunciato nella serata del 23 dicembre e sbarcato all’aeroporto di Alghero qualche giorno fa- si è messo subito a diposizione dei compagni e dello staff tecnico della società sassarese prendendo parte all’allenamento svolto da Gentile e compagni poche giornate orsono. Vediamo, se l’esperto coach Bucchi deciderà di schierarlo nell’importantissima gara di sabato 30 dicembre, che vedrà la compagine sarda fronteggiare la “capolista” Reyer Venezia dell’ottimo Marco Spissu. Conosciamo ora, meglio il giocatore giunto a Sassari in questi ultimi giorni dell’anno. Playmaker di ottima qualità e talento, alto 175 cm per 80 Kg, il cestista statunitense, reduce (nell’ultima Stagione) da un’esperienza nel campionato cinese nelle fila Tianjin Pioneers, rappresenta- a parer nostro- il miglior “rinforzo” che la società biancoblù poteva mettere a disposizione dell’ottimo Piero Bucchi. Giocatore di indubbio valore tecnico e atletico l’atleta texano, molto rapido e con un buon tiro dall’arco dei 6.75, che può vantare, nella sua ottima carriera, trascorsi in alcuni importanti campionati -in particolar modo nella Pro A francese (dove è stato miglior realizzatore con 18 punti di media nella Stagione 2021-22) - e in compagini europee di notevole levatura come l’Olimpia Lubiana (ora Cedevita), il Pau Orthez (che ha trascinato alle semifinali playoff nella Stagione 2021-22 contro il Monaco) o lo Strasburgo che certamente lo pongono come la scelta più appropriata per una squadra di significativo valore come la Dinamo presieduta dal dott. Sardara. Da segnalare- inoltre-, in merito all’ excursus professionale del 32-enne campione originario di Flower Mound, una parentesi in A2 tra le fila di Trapani nell’annata 2017-18. Un giocatore, l’ex “prodotto” della Lewisville High School, che ha dalla “sua” una personalità da combattente, una leadership capace di prendere per “mano” la squadra nei momenti cruciali dell’incontro. Cestista, Brandon Jefferson, che ama le sfide, che non ha paura di assumersi le sue responsabilità quando la situazione lo richiede e che porterà a Sassari il suo notevole “bagaglio” di abilità e di esperienza (anche internazionale) di prim’ordine che sicuramente farà molto comodo al team allenato dal coach Bucchi. In chiusura, facendo(nuovamente) presente che il prossimo impegno della Dinamo avverrà sabato 30 agosto alle ore 19.30 al PalaSerradimigni contro la Reyer Venezia, auguriamo- alla compagine isolana e al suo neo acquisto- le migliori “fortune”, non solo in questa Stagione, ma anche in tutti gli anni avvenire.