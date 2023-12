Ranieri: Con Empoli gara delicata per entrambe

A prescindere da ciò ho un gruppo meraviglioso sul quale posso contare ad occhi chiusi”. Quindi il mister prosegue: "Partita delicatissima. Per noi e per loro: noi giochiamo in casa, dobbiamo sfruttare al meglio il nostro stadio con i tifosi che ci soffiano dietro". Sarà l’ultima gara dell’anno. E prima occasione per riscattare la sconfitta di sabato scorso nell'altro scontro salvezza con il Verona. "L'Empoli è una bella squadra, molto organizzata, gioca con tutti allo stesso modo. Viene su in alto a prendere gli avversari. Sarà una partita veloce e combattuta su ogni pallone.





L'Empoli è una squadra che pressa, corre, riparte, gioca in verticale, fa molto falli nella metà campo avversaria. Noi lo sappiamo e andremo preparati". Solo dieci gol per l'Empoli, sulla carta il peggiore reparto offensivo del campionato: "Segnano poco? Vedrete che invece saranno molto pericolosi in attacco". Ranieri comunque contento dello stato di salute della squadra nonostante il ko del Bentegodi: "Peccato-ha ammesso-avevamo la partita in mano, l'espulsione ha cambiato tutto. Poi 0-1 o 0-2 è uguale: a volte quando attacchi come abbiamo fatto noi va bene, a volte va male. Ma la squadra anche in questi giorni si è allenata a mille all'ora. L'allenamento che i tifosi hanno visto ieri è la normalità. Tutti, anche chi sta giocando meno, danno il massimo: sono grandi professionisti". Feste di super lavoro tra campionato e Coppa Italia. E poi il mercato: "Ma noi pensiamo a un obiettivo alla volta. Ora,-ha chiarito Ranieri-la nostra testa è occupata solo dall'Empoli".

È un Ranieri assorto, concentrato. Conscio dell’importanza della gara. “Con l’Empoli ci sarà da soffrire e Scuffet si deve preparare per fare una grande partita perchè sarà impegnato”. Non ci sarà Makoumbou, espulso a Verona e dunque squalificato. Ancora Ranieri: “Sarà una gara veloce, dovremo combattere su ogni palla. Abbiamo bisogno dell’aiuto del nostro pubblico”. L’ultima di Luvumbo prima di partire per la Coppa d’Africa: “Chiaro che dispiace. Per noi è importante. Speriamo che ritorni integro”. Poi gli altri: “Mancosu si è ripreso, non sente più fastidio. Potrebbe essere l’arma in più”. Nandez a Verona ha fatto qualche errore di troppo: “Non è un goleador propriamente detto, però si sacrifica e corre tanto”. Forse Jankto al posto di Makoumbou: “Non mi sento di escluderlo.