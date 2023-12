Le scommesse di Mister Simon per l'ultimo weekend dell'anno di serie A

Tra le mura amiche dell'Unipol Domus, il Cagliari affronta l'Empoli in una battaglia cruciale per la sopravvivenza nella massima serie. I sardi, sotto la guida di Ranieri, cercano redenzione dopo recenti battute d'arresto, puntando su un record domestico che fa ben sperare. L'Empoli, nonostante un attacco meno prolifico, si trova in una situazione simile, rendendo questo incontro una lotta serrata per punti vitali. Le quote suggeriscono un vantaggio per il Cagliari, con una vittoria dei padroni di casa quotata a 2.05 e un possibile 2-0 a 9.00.





San Siro si prepara a ospitare il duello tra Milan e Sassuolo, un incontro che promette gol e capovolgimenti. Il Milan, forte di una difesa impenetrabile in casa, si scontra con la natura imprevedibile del Sassuolo, una squadra capace di eccellere in attacco ma vulnerabile in difesa. Nonostante un passato recente favorevole ai visitatori, le quote suggeriscono una partita con entrambe le squadre a segno (1.61) e un potenziale pareggio 2-2 quotato a 15.00, indicando un match equilibrato e pieno di azione. Il grande classico tra Juventus e Roma chiude la giornata con un incontro carico di storia e rivalità. I bianconeri vantano una difesa tra le più solide del campionato e una serie di vittorie risicate, mentre la Roma di Mourinho cerca di sfatare un tabù che dura da decenni. Con un'analisi che predice un incontro tattico e misurato, il segno 1 è quotato a 2.05, mentre un risultato sotto i 2.5 gol si presenta come un'opzione plausibile a 1.44. Un possibile 1-1 offre quote interessanti a 6.00, suggerendo una partita equilibrata e tattica. In questa giornata ricca di promesse e aspettative, la Gazzetta Sarda invita tutti gli appassionati a godersi il calcio con passione e responsabilità. Buona fortuna a tutti e che lo spirito sportivo illumini questo finale d'anno!

L'attesa è finita per gli appassionati del calcio italiano: la Serie A è pronta a concludere il 2023 con una giornata di partite entusiasmanti. La 18ma giornata segna non solo l'ultima dell'anno ma anche il termine del girone di andata, promettendo un finale ricco di emozioni proprio in concomitanza con l'Epifania. Nel panorama calcistico, tre scontri sono emersi come i più rilevanti, promettendo di regalare spettacolo e momenti indimenticabili.