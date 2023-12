Makoumbou ingenuo: espulso per doppio “giallo”. Il Cagliari crolla alla distanza

Ed ecco che il Cagliari è ripiombato nelle tenebre del fondo classifica, in quel terz’ultimo posto che aveva abbandonato dopo la vittoria sul Sassuolo. Una posizione scomoda, che suscita ansia anche per il fatto che Ranieri aveva progettato di “girare” a 18 punti dopo il girone di andata. Ora invece ci sarà da centrare quella quota in graduatoria provando a conquistare punti in casa con l’Empoli ed a Lecce. La gara si è sviluppata con il Cagliari che è partito meglio e Nandez che ha avuto un’occasione ghiotta tentando di incrociare. La palla finisce a lato. Al 10’ rossoblù vicini al vantaggio: Viola scarica su Prati, che lascia partire un destro potente e angolato. Montipò tocca quanto basta per mandare il pallone sul palo.





Dopo qualche minuto, Nandez prova il pallonetto su Montipò, ma la palla finisce sul fondo. Poco prima dello scadere della prima frazione, Goldaniga segna con un colpo di testa su calcio di punizione, ma il guardalinee segna subito il fuorigioco, Orsato conferma il tutto dopo un brevissimo “silent check”. La partita cambia al sesto minuto della ripresa, quando Makoumbou si fa espellere per un intervento da “giallo” su Duda. Il centrocampista rossoblù era già ammonito. Il Verona prende subito le redini del gioco e dopo un minuto arriva il vantaggio di Ngonge, con un sinistro a giro sul secondo palo. Nulla può Scuffet. Nel frattempo in campo è entrato Milan Djuric. I padroni di casa trovano due occasioni importanti con Doig e Mboula, entrambi fermati da Scuffet fino al sigillo finale, firmato proprio da Djuric. Il bosniaco mette in porta su assist di Mboula. Un rigore in movimento che chiude la gara. Terza vittoria in campionato per i gialloblu, che rivedono i tre punti dopo quasi quattro mesi.

Cagliari demolito alla distanza. I rossoblù, dopo un primo all’insegna del predominio territoriale certificato anche da un palo di Prati con una pregevole conclusione da fuori area, hanno ceduto alla maggior determinazione veronese che si è concretizzata soprattutto dopo l’espulsione di un ingenuo Makoumbou.