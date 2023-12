Torres trionfa nel finale del girone: Vittoria cruciale contro Pineto Calcio

Avversario del team presieduto dall’ex giocatore sassarese Stefano Udassi in codesto match, il Pineto Calcio capitanato dall’ottimo Riccardo Della Quercia. Una partita, quella appena avvenuta, conclusasi con la vittoria della squadra isolana per 1-0, grazie alla rete realizzata su punizione dall’esperto attaccante sassarese Luigi Scotto nei primi minuti di gioco. Questo successo- di fondamentale importanza in casa rossoblù- consente, da una parte al team del nord Sardegna di ottenere il primato in solitaria del girone B (in attesa del match che vedrà impegnato- fra poche ore- il Cesena allo Stadio “Renato Curi” di Perugia contro la compagine locale), dall’altro permette alla compagine isolana un’iniezione di fiducia senza eguali in vista di un girone di ritorno indubbiamente insidioso e colmo di “pericoli”.





In merito alla gara, dopo una partenza “sprint” della squadra sarda (gol della punta centrale Scotto al 6° minuto di gioco), il match risulta particolarmente equilibrato, con le due formazioni in campo che lottano e combattono senza risparmiarsi facendo valere il loro notevole spessore tecnico e agonistico. A tal proposito da segnalare qualche iniziativa della compagine abruzzese di pregevole fattura che avrebbe potuto avere miglior sorte (conclusione di Gambale finita alta), dall’altro una Torres sempre sul “pezzo” e pronta a colpire con il “solito” Fischnaller che, però, non trova l’appuntamento con il gol a causa di alcune imprecisioni. Secondo tempo caratterizzato da un Pineto sempre più pericoloso dalle parti del portiere isolano Zaccagno e desideroso di portare a casa un pareggio che farebbe molto comodo in termini di classifica, e da una Torres che ha la “freddezza”, le capacità (palo del centrocampista Zecca al 59° minuto) e la maturità di tenere il match sull’1-0 nei momenti difficili dell’incontro.





Da segnalare l’espulsione del giocatore Ingrosso al 93°minuto di gioco per un fallo commesso dal difensore abruzzese sull’attaccante sassarese Ruocco. In chiusura volevamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine rossoblù. Questo avverrà il 7 Gennaio 2024 alle ore 14.00 allo Stadio “Vanni Sanna” contro la Recanatese allenata dall'ottimo tecnico Giovanni Pagliari.

Dopo il pareggio ottenuto nel “big match” dello scorso weekend, che ha visto la Torres affrontare il fortissimo Cesena allo Stadio “Dino Manuzzi”, la compagine sarda- allenata dall’esperto Leonardo Greco- ha disputato (poche ore fa) nello Stadio “Vanni Sanna” l’ultima partita del 2023, valida come turno conclusivo del girone d’andata della Serie C- girone B-.