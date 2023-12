Cagliari a Verona a caccia di punti. Fuori solo Shomurodov

In casa degli scaligeri sarà necessario approcciare bene e non dar spazio alle iniziative di una squadra in cerca anch’essa di una propria collocazione in stagione. Il Cagliari deve confermare la giusta mentalità messa in campo già a Napoli, ma con occhio attento al risultato. Posto che al cospetto delle cosiddette “grandi” Ranieri non riesce a racimolare nulla, almeno contro le pari grado è lecito pensare che la squadra possa sommare alla prestazione anche un ritorno positivo in fatto di punti. La classifica non è più drammatica come prima della vittoria sul Sassuolo, mette però un po’ di ansia per il fatto che alcune delle pericolanti riescono ad ottenere risultati inattesi. Sulla formazione silenzio assoluto.





A parte Shomurodov ed il “lungodegente” Rog, sono tutti a disposizione. Ranieri potrà scegliere chi schierare. Potrebbe sfruttare due attaccanti veloci (Oristanio-Luvumbo) oppure affiancare ad uno dei due un avanti di peso (Petagna o Pavoletti). E poi c’è Lapadula, indistruttibile nonostante il setto nasale fratturato. Nandez, dal canto suo, ha dimostrato a Napoli di aver assorbito definitivamente l’infortunio che lo aveva condizionato ed agirà in fascia destra. Difficile che Prati e Makoumbou possano esser messi da parte, sono i cardini nella zona nevralgica. Se Nandez facesse con costanza l’elastico sulla catena di destra si potrebbe creare un sovrannumero interessante, senza per questo sbilanciare il complesso.

Se non è “fatal-Verona” poco ci manca. È una sfida che il Cagliari non può perdere, per tutta una serie di motivazioni che esulano dal singolo confronto. Ranieri aveva pianificato di “girare” con 18 punti al termine del girone di andata, quota ancora raggiungibile a patto che i rossoblù riescano a racimolare punti fra Verona, Empoli (in casa alla “Unipol Domus”) ed a Lecce. Il mister non si lascia travolgere dalla frenesia, affronterà le gare una per volta.