Ranieri verso Verona. Tutti disponibili e pronti alla battaglia

Già tempo fa ho detto ai ragazzi che il mio obiettivo è arrivare a 18 punti al termine dell’andata, anche se poi è tutto da verificare se, arrivando a 36 punti, ci sia la certezza della salvezza”. Un accenno alla partenza di Luvumbo a gennaio per la Coppa d’Africa: “Certo, non è una bella notizia. Ho comunque una rosa ampia che può sopperire alle mancanze. Non chiederò nulla alla società per gennaio”.

Mister Ranieri punta dritto a sabato, in casa-Verona: “Una squadra difficile da affrontare, che ultimamente ha cambiato tipologia di gioco. Sia noi che loro attraversiamo un buon momento sotto il profilo della prestazione”. Nessuna rinuncia dell’ultim’ora. Squadra al completo almeno nelle sue icone principali. Ancora il tecnico: “Non sentiamo alcuna pressione addosso. Siamo ancora al girone di andata.