Il Cagliari carica le armi: Nandez e Lapadula pronti a brillare contro l'Hellas

Deve crescere di condizione, è normale quando subisci un infortunio". La situazione di Petagna, un altro giocatore chiave, sembra essere sotto controllo, con l'allenatore che riconosce il suo apporto e la sua esperienza senza sentir la necessità di discuterne eccessivamente. L'attenzione si sposta anche su Leonardo Pavoletti, di cui Ranieri ha parlato con ammirazione: "Lo conosciamo, lui è un calciatore che ha il gol nel sangue, a Napoli ha risposto presente dal primo minuto segnando, quasi a smentirmi quando parlo di utilizzo alla Altafini."





L'allenatore del Cagliari ha sottolineato l'importanza dei giocatori esperti come Pavoletti, che con le loro parole e il loro comportamento in campo, sono in grado di motivare e guidare tutta la squadra. Tra i giovani, c'è grande interesse per Luvumbo, un talento emergente che, secondo Ranieri, sta mostrando segni di maturazione: "Sta maturando, l'anno scorso era sicuramente più confusionario e meno concreto, lavora nel modo giusto e si vede, sta crescendo". Nonostante alcune difficoltà, come l'infortunio di Shomurodov e l'assenza di Luvumbo per la Coppa d'Africa, il tecnico si dice soddisfatto dell'attacco a sua disposizione e pronto ad affrontare le sfide imminenti. In vista della salvezza, Ranieri ha condiviso le sue aspettative e i suoi dubbi: "Ho detto ai ragazzi che spero di girare a diciotto punti, perché magari la quota salvezza è a 36. Ho molti dubbi però," ammette, sottolineando come le performance delle squadre rivali possano influenzare l'obiettivo finale. Con una squadra motivata e pronta a lottare, il Cagliari si avvicina alla prossima partita con determinazione e l'obiettivo chiaro di ottenere un risultato positivo.

Il Cagliari si prepara per la sfida contro l'Hellas Verona con una buona notizia: Nahitan Nandez e Gianluca Lapadula sembrano pronti o quasi pronti a fornire un contributo significativo per l'intera durata del match. L'allenatore Claudio Ranieri ha espresso ottimismo riguardo le condizioni dei suoi giocatori chiave, nonostante alcune incertezze legate alla forma fisica dell'uruguaiano Nandez, che è uscito "stremato" nell'ultima partita contro il Napoli. "Sta bene," ha rivelato Ranieri nella conferenza stampa pre-partita, spiegando come Nandez abbia avuto bisogno di riprendersi dopo l'intensa sfida precedente. "Sabato scorso a un certo punto non ne ha avuto più e l'ho tolto.