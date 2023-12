Vittoria memorabile: Dinamo Sassari conquista la qualificazione in basketball Champions League

Una Dinamo, quindi, sicuramente “gagliarda” e battagliera quella vista poche ore fa nell’impianto sportivo sassarese, dove i principali protagonisti sono stati senza ombra di dubbio il playmaker Breein Tyree, il centro francese Goumbald e l’ala Charalampopoulos (autori rispettivamente di 26, 15 e 14 punti). Nelle fila polacche da segnalare l’ottima prestazione fornita dalla guardia Andrezej Mazurczak e dall’ala Michal Nowakowski. In merito alla gara, partita molto combattuta già dai primissimi istanti, con il team “ospite” che è il primo a conseguire un piccolo vantaggio (2-5, al 2° minuto di gioco). Il Banco, tuttavia (conscio dell’importanza dell’impegno), non si fa per nulla intimidire dalla squadra polacca. Infatti, la compagine sarda, prima porta il match sulla parità (10-10 a metà periodo) e successivamente “piazza” un break di 11-0 che sembra indirizzare la gara su “binari” favorevoli al team biancoblù quando mancano circa tre minuti alla fine del periodo. Sul finire della frazione di gioco da segnalare il contro break e sorpasso realizzato dai “polacchi” che chiudono il primo quarto in vantaggio di 2 punti (23-25 in termini di punteggio).





Al rientro delle squadre in campo dopo il piccolo intervallo, la gara si fa sempre più “accesa”, con il Banco che mette a segno un contro sorpasso, “soffocato” - di lì a poco- dalla reazione di Woodson e compagni, che prima portano il match sul 33-33 (al 15° minuto) e poi, non paghi di ciò, ottengono un vantaggio di 5 punti che sembrano porre il match su “sentieri” poco consoni al team sardo. Divario- quello appena citato- però, prontamente ribaltato dai cestisti biancoblù (43-42 il risultato a 1’11’’ minuti dall’intervallo) che subiscono, tuttavia, la parità al fischio di sirena portando il match sul 45-45 a metà gara. Al rientro delle due compagini sul parquet dopo l’intervallo lungo, avvio “sprint” della compagine sassarese che consegue (grazie ad alcune “triple” di pregevole fattura) un vantaggio che raggiunge la doppia cifra (+11 già a metà periodo) e che permette al Banco di guardare all’ultima parte di gara con notevole fiducia. Il punteggio al termine del terzo quarto “recita” Dinamo Sassari 73 punti King Szczecin 60. Nell’ultimo periodo la Dinamo, forte di una difesa particolarmente attenta e di un attacco che “gira” in tutti i suoi meccanismi tattici, riesce a far fronte alle “offensive” del team polacco conseguendo un successo per 97-81 che non solo ribalta il verdetto della gara d’andata, ma- come abbiamo detto- permette alla formazione sarda di ottenere l’agognata qualificazione al turno successivo della competizione europea.

Una vittoria incredibile e di notevole importanza quella ottenuta- poche ore fa- dalla Dinamo Sassari al PalaSerradimigni. Nella decisiva partita, che vedeva opposta la formazione sassarese alla compagine polacca del King Szczecin in Basketball Champions League, i ragazzi di mister Bucchi conseguono- infatti- un successo che consente alla squadra isolana di ottenere il “pass” per il play-ins della competizione europea precedentemente menzionata. Una gara, quella appena avvenuta, in cui i cestisti biancoblù hanno sempre tenuto “testa” al team allenato dall’ottimo coach Miloszewki, facendo un “allungo” decisivo nella terza frazione di gioco (terminata sul punteggio di 28-15) che risulterà determinante ai fini del risultato finale.