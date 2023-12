Si interrompe la striscia positiva della Klass Coral Alghero: KO a San Sperate

Da segnalare che anche un giocatore di San Sperate, Porcu, è dovuto uscire a causa di un infortunio. A tre minuti dalla fine la Coral è comunque in scia (60-54) ma le percentuali al tiro si abbassano e alla fine la spunta San Sperate. Nonostante il ko, per la Klass Coral Alghero si chiude un ottimo girone di andata, con una partita ancora da recuperare (contro l’Atletico Cagliari) e il rammarico di quella contro il Basket Carbonia persa a tavolino. Ora tutto l’ambiente si godrà le festività natalizie ma con l’attenzione rivolta al girone di ritorno che si preannuncia interessante e altrettanto avvincente.





BASKET SAN SPERATE: Orrù 10, Lasio E. ne, Dessì 9, Porcu 5, Lopane 13, Pisu 1, Palmieri 2, Chouquir 10, Demontis ne, Piras 6, Mereu, Lasio R. 8. Allenatore Sorrentino Jean Patrick KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio M. 6, Monte 9, Tilloca 2, Musso 15, Salvatori, Cesaraccio L. 16; Manunza 4, Chessa, Busi 2, Ibba, Loriga. Allenatore Longano F. PARZIALI: 12-12; 14-17; 18-9; 20-16

Dopo cinque vittorie consecutive arriva un ko per la Klass Coral Alghero. A San Sperate finisce 64-54 per i padroni di casa nell’ultimo match di andata del campionato di Divisione Regionale 1. Soprattutto nei primi due parziali si lotta punto a punto, con la squadra di coach Longano che riesce anche a spuntarla di tre punti all’intervallo. Al ritorno in campo il leit motiv non cambia ma la Coral perde per infortunio Marco Cesaraccio (frattura del setto nasale) e questo episodio condiziona un po' i ragazzi algheresi.