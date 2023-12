Web Project Sottorete: Una sosta per riflettere dopo la sconfitta contro la Punto Sassari Volley

La partita, giocata al Palestra Scuole Medie M. Carta - Via Malta ad Alghero lunedì 18 dicembre 2023 alle 20:00, ha visto la squadra di casa non riuscire a imporsi in nessun set, con punteggi di 19-25, 18-25, 14-25.





Così il Presidente della Web Project Sottorete Stefano Ogno: "È stata una partita sottotono, il risultato non mente," ha detto Ogno. "I ragazzi sono apparsi poco determinati, c'è ancora da lavorare molto sul concetto di squadra, ma ci sono tutti i presupposti per fare bene." Il mister Fabio Guido ha riconosciuto le carenze in campo, "Abbiamo giocato male in tutte le fasi di gioco e abbiamo commesso tanti errori in attacco."





Tuttavia, ha mantenuto una prospettiva ottimistica per il futuro: "Ci può stare, siamo giovani e in formazione. Ciò che dobbiamo migliorare assolutamente è l'ordine in campo... Dobbiamo riprendere subito la rotta, ora abbiamo tempo, il campionato riprenderà dopo l'epifania così da permetterci di fare diversi allenamenti che ci aiuteranno a rimettere ordine alla squadra."





Per la Web Project Sottorete, la pausa del campionato rappresenta un'occasione cruciale per riflettere e lavorare sugli aspetti critici evidenziati nella partita, con l'intento di tornare più forti e preparati per le sfide future.

La Web Project Sottorete ha affrontato una dura battuta d'arresto nell'ultimo incontro valido per la sesta giornata del campionato maschile di serie D di pallavolo, terminando la partita con una sconfitta per 0-3 contro l'Asd Punto Sassari Volley.