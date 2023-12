La domenica delle giovanili dell'Amatori Rugby Alghero: Tra allenamenti e spirito di squadra

Gli under 12 dell'Amatori Rugby Alghero si sono diretti verso Sassari per una giornata di competizioni. Al loro arrivo, tuttavia, si sono trovati di fronte un contesto inaspettato: soltanto i Bulldog di Sassari erano presenti. Ciò nonostante, i giovani rugbisti hanno trasformato l'occasione in una preziosa sessione di allenamento, mostrando grande adattabilità e mantenendo alto lo spirito sportivo.





Anche gli under 14 hanno affrontato una situazione simile a Sinnai, dove dovevano competere contro le squadre del sud Sardegna. Il numero ridotto di giocatori ha reso impossibile un vero torneo, ma, in uno spirito di vera sportività, le squadre hanno deciso di unirsi, giocando in formazioni miste. Questa esperienza ha offerto una preziosa opportunità di condivisione e apprendimento tra i giovani atleti di diverse squadre, enfatizzando la bellezza e l'importanza del gioco di squadra nel rugby.





L'evento più rilevante della giornata è stata la selezione ufficiale per i ragazzi nati nel 2007 e 2008 a Oristano. Questa selezione ha visto l'intervento del tecnico federale Andrea Brancoli, responsabile dell'accademia federale di Roma. Otto promettenti giocatori dell'Amatori Rugby Alghero - Vacca, Ferrara, Sanna, Trova Guggia, Meloni, Viale, Putzu e Cocco - hanno avuto l'opportunità di partecipare a questo allenamento di alto livello, dimostrando le loro abilità e imparando direttamente da un professionista del settore.





La domenica si è rivelata un momento cruciale per le giovanili dell'Amatori Rugby Alghero. Nonostante le variazioni di programma, gli atleti hanno dimostrato grande maturità e passione per il loro sport. Il rugby, con il suo intrinseco spirito di squadra e resilienza, ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di un semplice gioco: è una scuola di vita, dove crescita personale, solidarietà e rispetto reciproco sono valori fondamentali.

