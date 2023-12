Rinascita in Campo: La Dinamo supera Brindisi in un finale al cardiopalmo e rilancia le sue ambizioni





Una vittoria per 84-81 veramente incredibile e al “cardiopalma” quella conseguita dalla formazione sassarese contro la compagine pugliese allenata dall’ottimo coach Dragan Sakota, dove autentici protagonisti sono stati il talentuoso playmaker statunitense Tyree, il centro senegalese -di formazione italiana- Ousmane Diop(rientrante dall’infortunio) con il supporto dell’altro play Whittaker e dell’ala McKinnie a dare una notevole “mano” alla causa del roster capitanata dall’ottimo Stefano Gentile.





Una gara dove l’ottima formazione pugliese è sempre stata sul “pezzo”, dando parecchio filo da torcere al team biancoblù e conseguendo anche un vantaggio di 12 punti nella seconda frazione di gioco (32-44 in termini di punteggio) che certamente ha rievocato i vecchi “fantasmi” della Dinamo nelle precedenti gare. Fantasmi, tuttavia, scacciati dalla formazione sarda già alla fine del secondo periodo (chiuso sul risultato di 50-51) e successivamente anche nella terza frazione dove il team isolano (seppur sotto di 3 punti, 64-67 in termini di punteggio) faceva capire alla compagine brindisina che sarebbe stato estremamente ostico uscire “indenni" dal palazzetto sassarese.





Nell’ultimo quarto di gioco il match, inoltre, si faceva particolarmente bello e combattuto con il Banco che conseguiva il primo vantaggio dell’incontro e dove le due compagini procedevano sul punto a punto fino agli ultimi istanti della gara. La partita aveva un finale particolarmente incerto “chiuso” a favore del roster sassarese solo negli istanti finali con il canestro realizzato dal giocatore greco Charalampopoulos a pochi secondi dal termine che consentiva al team allenato dall’ottimo Piero Bucchi di portare a casa un successo per 84-81 di indubbio “peso” in vista dei prossimi difficili impegni.

Dopo le due pesanti sconfitte maturate negli scorsi due match, la prima- in terra ellenica- contro l’Aek Atene, in Basketball Champions League, la seconda- in terra lombarda- contro la Germani Brescia nell’ultimo turno di LBA, la Dinamo ottiene contro la New Basket Brindisi un successo di fondamentale importanza per il proseguo della Stagione.