L'fc Alghero batte la Junior Ozierese

Fc Alghero pericoloso al 18º con Raimondo Serra che calcia dal limite trovando Cocco pronto a deviare in angolo. Al 24º Fc Alghero in vantaggio con bomber Cherchi che riceve un pallone su punizione, calciata da Pintus, e insacca. Dopo altri 10 minuti arriva il raddoppio degli algheresi con Raimondo Serra che insacca con un rasoterra imprendibile per Cocco. Al 39º rigore a favore della Junior Ozierese per fallo di Bellinzis su Arcadu, dal dischetto Michele Langiu accorcia le distanze. Si va al secondo tempo e , dopo tre minuti, la Fc Alghero triplica con Nemore che anticipa il diretto marcatore e accompagna la palla in rete. Al 54º quarto gol e doppietta per Michele Cherchi che anticipa i difensori ospiti e insacca di prepotenza. Fc Alghero insaziabile e al 61º sigla il quinto gol con il capitano Carlo Pintus. All’81º Mario Finca sfiora il sesto gol per i giallorossi con un bel tiro ribattuto con qualche difficoltà da Cocco. Rigore per la Fc Alghero all’86º per fallo su Cingotti.





Dal dischetto lo stesso Cingotti calcia fuori. Al 90º ci prova Nemore da fuori area e Cocco devia in corner. Alla fine tre punti importanti in attesa dell'ultima partita dell'anno che si giocherà il 30 dicembre a Borore. La partita di oggi è stata anche l'occasione per ricordare Stefano Tedde, il giocatore di calcio algherese scomparso, giovanissimo, cinque anni fa. Così come lo scorso anno, nella gara casalinga prima di Natale, all'ingresso del campo “Pintore – Caddeo” di Olmedo è stata allestita la postazione dell'Airc per una raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro.





La Fc Alghero è inarrestabile, batte per 5 – 1 la Junior Ozierese e conserva il primo posto in classifica in coabitazione con il Bottidda. Di fronte ad un pubblico numeroso, l'undici giallorosso ha sfoderato una buona prestazione al cospetto di una Junior Ozierese mai doma. La squadra di Peppone Salaris conferma la potenza del suo attacco e la compattezza della difesa. Per la cronaca, al 9º bella azione della Fc Alghero con Cingotti che dalla sinistra pennella un cross per Cherchi che, di prima intenzione, calcia e sfiora la traversa della porta difesa da Cocco. Al 14º ci prova la Junior Ozierese con Amati che, da buona posizione, calcia alto sopra la traversa.Fc Alghero: Bellinzis, Depalmas, Cingotti, Correddu (12º st Sotgiu), Sanna (23º st Cariga), Gnani, Nemore, Delias (18º st Ardu), Cherchi (12º st Finca), Pintus, Serra Raimondo (28º st Campus). Allenatore: Peppone Salaris. A disposizione: Serra Francesco, Carbone, Moretti, Livesi. Junior Ozierese: Cocco, Cossu, Sanna Federico, Unali, Demontis, Caragliu (17º st Argiolas), Correddu, Becciu, Langiu Michele (35º st Riu), Amati (22º st Sanna G.), Deledda (6º st Angotzi). Allenatore: Carlo Becciu A disposizione: Luciano, Enna, Langiu Giuseppe, Arcadu. Arbitro: Croce di Alghero Reti: 24º e 54º Cherchi, 35º Serra R., 39º Langiu M. (r), 48º Nemore, 61º Pintus