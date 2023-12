La Torres mostra carattere e talento nel pareggio di alta quota contro il Cesena

Una partita, inoltre, quella appena avvenuta tra la squadra sarda e quella romagnola, in cui i ragazzi bianconeri mantengono i due punti di vantaggio sulla stessa compagine sassarese, che tuttavia si è dimostrata certamente, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, di grande talento. Un team, quello rossoblù, visto in codesta gara in particolare e in questo avvio di Stagione, ben organizzato e conscio delle sue potenzialità sia in ambito tecnico che di personalità che sicuramente faranno fare alla squadra isolana un campionato di Serie C particolarmente interessante, che darà molteplici gioie e soddisfazioni a tutta la tifoseria della squadra calcistica appartenente alla città del nord Sardegna. In merito alla gara avvenuta al cospetto di circa 12500 spettatori (700 provenienti dal centro sassarese) possiamo affermare che le azioni migliori si vedono nei primi minuti di gioco e nella seconda frazione. Negli istanti iniziali dell'incontro, infatti, ottimo avvio della formazione rossoblù che prima con Fischlanner (al 3 minuto) e poi con l’ex bianconero Zecca all’8° si affacciano “pericolosamente” dalle parti dell’estremo difensore cesenate Pisseri. Passano una decina di minuti (siamo al 20°) e avviene uno degli episodi “chiave” del match.





La compagine romagnola segna con il centrocampista Berti la prima rete annullata della gara, per chiaro fuorigioco. Avvio di seconda frazione emozionante, Al terzo minuto, infatti ,l’attaccante albanese Spehendi- su assist di Kargbo- realizza il primo gol della gara, che sembra mettere il match in “discesa” per la compagine allenata dall’allenatore Domenico Toscano. Tuttavia trascorrono appena 180 secondi e la compagine sarda perviene al pareggio con il “solito” Fischlanner che servito da Zecca mette la sfera alle spalle dell’ottimo portiere romagnolo. Gara molto bella e "scoppiettante" in codesto secondo tempo. In questo scorcio di gara, infatti, prima il centrocampista rossoblù Zecca da una parte poi il “navigato” De Rose dall’altra impegnano i portieri avversari facendo mettere i brividi alle tifoserie rivali.





Da citare nei minuti finali la conclusione eseguita da Dommarumma respinta dall’estremo difensore sardo Zaccagno (all’81°) e la rete realizzata (e annullata) al “solito” Shependi per una spinta dell’attaccante albanese sul centrocampista Masala un minuto dopo. La partita termina, di lì a poco, sul punteggio di 1-1 che divide equamente la posta in palio. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sarda. Questo avverrà venerdì 22 dicembre 2023 allo “Stadio Vanni Sanna” alle ore 18.30 contro la formazione abruzzese del Pineto allenata dal tecnico Daniele Amaolo.

Dopo la vittoria ottenuta in extremis domenica scorsa contro l’Arezzo, la Torres disputa, anche contro il Cesena, una partita di altissimo profilo. La gara, svoltasi allo Stadio “Dino Manuzzi” e conclusasi sul risultato di 1-1, ha visto la compagine sarda allenata dall’ottimo tecnico Leonardo Greco tenere “testa” alla capolista, non permettendogli una “fuga” che- sicuramente- avrebbe permesso al team cesenate di dare una chiara (anche se non definitiva) direzione all’attuale campionato di Serie C -girone B- tuttora in corso. La compagine isolana si mantiene, perciò, in “scia” alla prima della “classe” facendo capire alla formazione capitanata dall’esperto difensore Giuseppe Prestia quanto sia difficile “staccare” la formazione rossoblù del nord Sardegna in termini di classifica.