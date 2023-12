Cagliari che esce dal San Paolo a testa alta, ma non riesce a bissare il successo con il Sassuolo

Napoli ha perso pure Zielinski in mezzo ed ecco Cajuste titolare. Nelle rotazioni d’attacco Ranieri sceglie di schierare i due panzer, entrambi ex, Petagna e Pavoletti, utili anche in fase difensiva. Perché il Cagliari in umiltà schiera un 4-4-2 molto stretto e aggressivo, che prova appena può ad alzare la linea. Difficile trovare spazi e quando in avvio Kvara ci riesce e pennella un gran cross con Osimhen in ritardo. Un destro di Augello deviato da Di Lorenzo fa capire che i sardi non ci stanno solo a difendere. Mazzarri urla e sbraccia per convincere Natan a salire di più e per vie esterne. Il brasiliano non esegue e fa da tappo a Kvara che non a caso arriva al tiro sul lato opposto. Quello nel quale il Napoli è più forte con il movimento di Politano e Di Lorenzo e l’inserimento delle mezzali.





Ma Anguissa e Cajuste perdono l’attimo fuggente. E così la squadra azzurra ci prova anche coi calci piazzati con Rrahmani che colpisce un palo pieno a Scuffet battuto. L’altro portiere friulano, Meret, invece è pronto a uscire su un contropiede di Nandez. Marcenaro fatica a tenere a bada una partita che diventa sempre più dura e con cartellini tardivi e non omogenei incattivisce l’atmosfera. L’esperto tecnico decide nella ripresa di passare al 3-5-2 rafforzando la mediana. I sardi ci credono, gli azzurri sono un po’ molli e su un’uscita sbagliata Obert, appena entrato, ha subito una buona occasione ma tira centrale. Poco dopo Mazzarri risponde con due cambi che portano al 4-2-3-1: Raspadori sta vicino a Osimhen e a sinistra torna Mario Rui. Più del sistema di gioco al Napoli basta il ritorno a un esterno mancino di ruolo e cambia il rendimento. Kvara si sblocca e proprio un suo tocco accarezzato smarca il portoghese al cross, effettuato al bacio, con Osimhen che svetta e dimostra di essere il più forte: quarto gol in 4 partite col Cagliari. Ma in 3’ il Napoli fa harakiri. Difesa messa male e poco aggressiva, Luvumbo appena entrato trova spazio a sinistra e il suo cross basso trova Pavoletti in anticipo a segnare.

Cagliari che lotta e combatte, ma cede alla maggiore determinazione partenopea. Brillano le stelle e il Napoli torna al successo. Ma i gol di Osimhen e Kvara arrivano dopo una battaglia durissima con un Cagliari che Ranieri modella e cambia in corsa mantenendo sempre una squadra rognosa e aggressiva. Mazzarri azzecca il secondo successo consecutivo e per la prima volta la squadra vince dopo una gara di Champions. Anche questo è un segnale. Com’è risultato fondamentale il ritorno di Mario Rui, un terzino mancino vero e di qualità. Una vittoria che serve anche per ricordare degnamente un grande capitano come Antonio Juliano.