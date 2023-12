La Dinamo Sassari alla ricerca della riscossa contro l'Happy Casa Brindisi: Basket di alto livello in vista

Il team pugliese- infatti- può vantare, all’interno del suo roster, giocatori di notevole spessore tecnico e atletico come la giovane ala estone (di passaporto italiano) Joonas Riismaa, la talentuosa guardia della Repubblica Ceca Tomas Kyzlink (ex Brose Bamberg) o l’esperta ala statunitense JaJuan Johnson. Tutti cestisti- quelli appena menzionati- che certamente sbarcheranno in Sardegna con l’obiettivo di portare a casa un successo che li permetta di continuare il “cammino” intrapreso nel recente periodo. Nelle ultime gare, infatti, la compagine brindisina- dopo un inizio di Stagione particolarmente problematico (in cui non vi era stato neanche un successo in LBA) - si è improvvisamente ripresa conseguendo 2 vittorie negli ultimi tre incontri che certamente la “rilanciano” in chiave salvezza.





La Dinamo- dal canto suo- si presenta all’appuntamento odierno, non solo con l’obiettivo di conseguire una vittoria che "scacci" la crisi attuale (ottenendo due punti fondamentali per il proseguo della Stagione), ma anche con il proposito di ottenere quella definitiva iniezione di fiducia, necessaria in vista dei difficili impegni che vedrà la compagine sarda impegnata da qui fino alla fine del campionato. Il team isolano, quindi, ha tutta l’intenzione -forte del suo caloroso pubblico- di “fare bene” in codesto match, dando ai suoi fantastici supporter un successo, che gioverebbe a tutti, dopo un’avvio di Stagione particolarmente avaro in termini di vittorie.





Da notare, inoltre, nella formazione allenata dall’ottimo Piero Bucchi il rientro (anche se parziale) di due “pedine” fondamentali nello scacchiere sassarese. Stiamo naturalmente parlando del centro senegalese (di formazione italiana) Ousmane Diop e del playmaker statunitense Stanley Whittaker. In merito ai due cestisti appena citati, vediamo se il coach bolognese deciderà di inserirli per qualche minuto sul parquet, in modo tale da permetterli, non solo di “ri-assaggiare” il campo dopo i rispettivi infortuni, ma anche di dare il loro importantissimo contributo alla causa sassarese. In conclusione, sperando che la Dinamo e l’Happy Casa ci facciano vedere- in codesto match- le loro indubbie qualità cestiste ,mostrate solo a “sprazzi” in questa prima parte di Stagione (Sassari nel match che la vedeva opposta all’Olimpia Milano, Brindisi nella gara contro la Virtus Bologna), auguriamo a tutti i tifosi presenti negli spalti e alle persone che seguiranno la gara sui media nazionali e internazionali di godersi questo fantastico spettacolo, che -siamo certi- sarà di primissimo livello fino al fischio finale che decreterà la fine delle ostilità.

Dopo le due pesanti sconfitte subite (la prima- in terra ellenica- contro l’Aek Atene, in Basketball Champions League, la seconda- in Lombardia- nel match che vedeva la compagine sassarese opposta alla Germani Brescia, nello scorso turno di LBA), la Dinamo Sassari torna in campo al PalaSerradimigni. Avversario della squadra sarda, in questo match, sarà -domenica 17 dicembre 2023 alle ore 20.00- la formazione dell’Happy Casa Brindisi allenata dall’esperto coach Dragan Sakota. Una rivale sicuramente “tosta e “battagliera” quella che si appresta ad affrontare il Banco in questo 12°turno del massimo campionato di basket italiano.