Le scommesse di Mr Simon per il weekend di Serie A

*Genoa vs Juventus - Venerdì 15 dicembre, ore 20.45 Il Genoa, in casa, ha mostrato solidità, cadendo solo una volta nell'ultimo mese di campionato. La Juventus, carica dopo la vittoria contro il Napoli, si presenta al Ferraris. Tra queste due squadre non sono frequenti i pareggi, perciò ci orientiamo verso il segno 2, quotato a 1.80. Per i più audaci, proponiamo il risultato esatto di 0-2 a quota 7.00.





*Napoli vs Cagliari - Sabato 16 dicembre, ore 18.00 Il Napoli, al Maradona, ha racimolato solo un punto nelle ultime quattro uscite. Il Cagliari, nonostante il trend negativo in trasferta, arriva a Napoli dopo una prestazione convincente contro il Sassuolo. Ci aspettiamo un match equilibrato e suggeriamo "entrambe le squadre segnano" a quota 1.95, oppure l'under 2.5 a 2.35. Un audace 1-1 è quotato a 10.00.





*Lazio vs Inter - Domenica 17 dicembre, ore 20.45 L'Inter non vince da tempo all'Olimpico contro la Lazio, e per la capolista non sarà una passeggiata. I biancocelesti di Sarri hanno messo in difficoltà l'Inter negli ultimi incontri. La sfida tra due allenatori tra i top cinque per media punti in Serie A promette scintille. Il nostro consiglio è il segno 2 a 1.72, mentre per i più temerari "Ciro Immobile primo marcatore" è a quota 9.00. Un esito di 1-2 si gioca a 8.50. Auguriamo buona lettura e buona fortuna ai nostri lettori della Gazzetta Sarda, e ricordiamo sempre di giocare in modo responsabile.

Il campionato di Serie A è pronto a riprendere il suo cammino con la sedicesima giornata, che promette sfide avvincenti e qualche sorpresa. Ecco le nostre analisi e pronostici per le partite che ci sembrano più intriganti: