Sfida incandescente al PalaPirastu: Powervolley Milano conquista la vittoria nell'avvincente ottavo di coppa Cev

Una partita, quella appena accaduta, in cui lo schiacciatore bulgaro Matej Kazijnski ha fatto il “bello” e il “cattivo” tempo in fase realizzativa, e dove un fortissimo palleggiatore come Alessandro Porro (perfetto in cabina di regia) e un pallavolista come Osniel Melgarejo hanno fatto la differenza. La compagine ellenica- dal canto suo- ha cercato (fin dai primi minuti) di “dar battaglia” alla squadra lombarda, restando molto spesso attaccata al “treno” milanese e fornendo una prestazione di ottimo livello.





Tuttavia nulla ha potuto fare la compagine greca di fronte allo “strapotere” della formazione allenata da coach Piazza. Team, quello meneghino, che aveva nelle sue fila- come abbiamo detto- un “super” Kazijnski (letale in attacco l’ex giocatore del Trentino Volley) e un grande Alessandro Porro (tra gli altri) che hanno messo subito in difficoltà il team ellenico. Il Paok- tuttavia –, nonostante l’ottima performance, non ha mai dato (a nostro parere) la concreta “sensazione” di poter portare a casa la partita in nessuno dei tre parziali disputati.





In merito alla gara, primo set molto combattuto e giocato su ottimi “ritmi” da entrambe le formazioni in campo, dove il team ellenico risponde punto su punto alle “offensive” meneghine. Con il trascorrere dei minuti, però, Vitelli e compagni- consci dell’importante posta in palio- prendono pian piano il “sopravvento”, mettendo a segno -nei momenti "chiave" della frazione di gioco- i punti decisivi che consentono al team lombardo di chiudere il primo set sul 25-21. Al rientro delle squadre in campo, la Powervolley Milano- nonostante la fiera opposizione della squadra ellenica –continua a giocare la sua ottima pallavolo, trovando, negli istanti più importanti, la giusta “freddezza” che le permette di vincere anche la secondo frazione sul risultato di 25-21. Da segnalare, negli ultimi “scambi” del secondo set, la capacità del team greco, di annullare due set point. In merito alla terza frazione, questa è risultata molto “accesa” e combattuta fino al 6-6, momento in cui la compagine allenata da coach Piazza “decide” di spingere in maniera “pesante” sull’acceleratore, vincendo il set sul punteggio di 25-19. Match che quindi termina-come abbiamo detto- sul 3-0 e che mette Dirlic e compagni nelle migliori condizioni in vista del match in terra ellenica.

Una gara veramente bella, avvincente e con grande affluenza di pubblico quella avvenuta- nella serata del 13 dicembre 2023- al PalaPirastu di Cagliari tra la Powervolley Milano e il Paok Salonicco. L’evento, valido come gara d’andata degli ottavi di Coppa Cev e conclusosi con un risultato di 3-0 in favore del roster meneghino, ha visto (a dispetto del punteggio) entrambe le compagini giocare un grandissimo match.