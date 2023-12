Sfida al vertice del volley europeo a Cagliari: Powervolley Milano vs Paok Salonicco in Coppa Cev

La squadra ellenica- infatti- reduce dal doppio successo ottenuto contro il Mladost di Zagabria(3-0 in entrambi i match) e che non ha perso neanche un set in questa “campagna” europea, ha- infatti- nel suo glorioso palmares tre campionati vinti e quattro Coppe di Grecia, il team lombardo- dal canto suo- nonostante la sua giovane storia (è stato fondato nel 2010) nella sua bacheca può vantare già un alloro internazionale (la Coppa Cev conseguita nella Stagione 2020-2021) che la pongono di diritto tra le più importanti realtà emergenti del basket nostrano e non solo. In merito ai giocatori presenti in campo in codesto match da segnalare nelle fila elleniche giocatori di ottimo livello come l’ottimo palleggiatore Jay Blankenhau, il greco Mouchlias, l’opposto belga Bram Van den Dries, lo schiacciatore olandese Maarten Van Garderen (questi ultimi due, vecchie “conoscenze” del campionato italiano avendo militato: il primo a Latina, Segrate e San Giustino, il secondo a Modena, Trento e Ravenna tra le altre). Tutti atleti, quelli appena citati, che cercheranno, insieme ai “veterani” Takouridis e Gatsis e al libero Konstantinidis di mettere in seria difficoltà la formazione meneghina portando a casa un successo di fondamentale importanza in vista del ritorno in terra ellenica. Dal canto suo, la compagine milanese- conscia del suo indubbio valore tecnico e atletico- vorrà sfruttare il match odierno per mettere subito in chiaro la “situazione” facendo capire immediatamente al team allenato da mister Milenkovski che sarà estremamente difficile conseguire la qualificazione al turno successivo. Formazione, quella lombarda, che può annoverare nel suo ottimo roster pallavolisti di grande qualità come l’esperto centrale Matteo Piano, il fortissimo schiacciatore bulgaro Matey Kaziyski, il cubano Mergarejo e il nipponico Ishikawa.





Tutti pallavolisti, quelli appena citati, che rappresentano colonne “portanti” delle loro rispettive nazionali e che certamente daranno il massimo alla causa meneghina nell’ottica del superamento del turno. In conclusione, facendo presente che il grande volley internazionale ritorna nel capoluogo sardo dopo “soli” due anni di attesa (Mondiali giovanili del 2021,rassegna vinta dal team italiano) e che l’evento in questione sarà trasmesso da un noto canale televisivo regionale, desideriamo ringraziare la Powervolley Milano, il Paok Salonicco, il Comune di Cagliari, l’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, il Comitato Regionale della Fipav Sardegna (e in primis il suo presidente Eliseo Secci), il consigliere Federale della Fipav Vincenzo Ammendola e tutti gli altri partner per aver reso possibile questo evento. Avvenimento- quello che stiamo trattando- che siamo certi attirerà, nell’impianto cagliaritano, il pubblico delle grandi occasioni, dando vita ad un evento che tutti (sportivi e non) ricorderemo, con enorme soddisfazione, molto molto a lungo.

Un evento di grandissimo interesse sta per verificarsi a Cagliari nella serata del 13 dicembre 2023 per tutti gli appassionati dello sport. Negli accoglienti spazi del PalaPirastu si disputerà- alle ore 19.00- l’importante match di pallavolo tra la Powervolley Milano e il Paok Salonicco. Una partita, quella appena menzionata, valida come gara d’andata degli ottavi di Coppa Cev che rappresenta un appuntamento veramente di enorme rilievo e unico per tutti gli amanti (e non) di questa bellissima disciplina, che vedrà confrontarsi due tra le più importanti e note compagini della pallavolo europea.