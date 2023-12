Web Project Sottorete: Una battuta d'arresto contro la Silvio Pellico 3p

Questo incontro, pur segnando un momento di riflessione per la Web Project Sottorete, rimane un punto di passaggio nel loro percorso sportivo stagionale. Le esperienze acquisite e le lezioni imparate in questa gara saranno di fondamentale importanza per le prossime sfide. Il cammino sportivo è fatto di alti e bassi, e ogni squadra affronta momenti di difficoltà. Ciò che conta è la capacità di reagire e il desiderio di migliorare.





In attesa delle prossime partite, la Web Project Sottorete resta focalizzata sui propri obiettivi, consapevole che la strada verso il successo è pavimentata di impegno e dedizione. Con il morale alto e lo sguardo rivolto verso nuovi traguardi, la squadra si prepara a dimostrare, ancora una volta, il proprio valore.

Nella serata di domenica, nella cornice della Palestra Silvio Pellico di Sassari, la squadra della Web Project Sottorete ha affrontato un match impegnativo contro la tenace Silvio Pellico 3p. Al termine di una gara caratterizzata da un intenso scambio di giocate, il punteggio ha sorriso agli avversari con un 3-1. Questi i parziali finali 24/26, 25/14, 25/12, 25/10.