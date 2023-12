Una vittoria di cuore e carattere: la Klass Coral Alghero supera il Genneruxi Basket

Una vittoria che assume più valore considerando che la formazione algherese ha dovuto fare a meno del suo giocatore più forte, Juan Sahud. L’argentino è partito per il suo Paese e tornerà a febbraio. Quello di sabato, quindi, era anche una sorta di test per la Coral anche perché di fronte c’era una squadra ben organizzata e con la quale c’è una rivalità sportiva storica.





L’avvio di match non è stato dei più semplici, nonostante la squadra di coach Longano abbia imposto sin dall’inizio ritmi molto alti. Gli ospiti costruiscono un vantaggio importante, anche di oltre 20 punti, ma al rientro dagli spogliatoi la Coral riesce a cambiare l’inerzia della partita soprattutto grazie a una difesa a tutto campo che mette in seria difficoltà gli avversari. Alla fine del terzo quarto il divario è di soli 11 punti e nell’ultimo parziale Musso e compagni concedono davvero pochissimo al Genneruxi, costretto ad alzare bandiera bianca.





Vittoria di capitale importanza per la Klass Coral Alghero, con tanti giovani in campo e soli tre senior, Luigi Cesaraccio, Victorio Musso e Matteo Monte, quest’ultimo comunque un 2002. Grande merito va ascritto sicuramente al coach Fabrizio Longano che sta facendo un grande lavoro, dando sempre più spazio agli under e integrandoli al meglio con i più grandi della squadra. In classifica la Klass Coral Alghero sale a quota 12, staccando il Basket San Salvatore e restando a sole due lunghezze di ritardo dal secondo posto occupato da Scuola Basket Carbonia e Atletico Cagliari. Nel prossimo turno, l’ultimo del girone di andata, è in programma la difficile trasferta sul campo del San Sperate.

Una vittoria di cuore e carattere. Sabato pomeriggio, sul parquet di Olmedo, la Klass Coral Alghero ha battuto 59-54 il Genneruxi Basket nel match valido per la decima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 1.