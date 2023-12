Capolista implacabile: Germani Brescia domina la Dinamo Sassari in una vittoria schiacciante

Una gara, quella appena disputata dalla compagine sassarese contro la squadra bresciana, conclusasi sul risultato di 110-65 in cui il team allenato dall’esperto Alessandro Magro non solo vince, ma addirittura “asfalta” -senza alcuna pietà- il roster isolano, portando a casa un successo che la pongono come capolista dell’intera LBA. Il punteggio, seppur estremamente pesantissimo nelle proporzioni, “offre” qualche scusante al Banco, visto che il team sardo si presenta all’impegno privo di due giocatori di fondamentale importanza come il centro Diop e il playmaker Whittaker che certamente avrebbero dato il loro contributo alla causa biancoblù. Certamente, pero, chiudere il secondo quarto con soli 8 punti realizzati (subendone 33) e il terzo periodo con 13 punti messi a referto (subendone 26) sono estremamente difficili da “digerire” per tutti i membri dello staff sardo (siano essi giocatori, allenatore, società e tifosi).





Una gara in cui il team allenato dall’esperto Bucchi ha avuto una “reazione” solo nell’ultimo periodo (conclusosi con il risultato di 22-27 in proprio favore) la quale rappresenta l’unica nota lieta di una serata “storta” fin dai primi minuti di gioco, dove la compagine isolana “cede” immediatamente sotto i colpi sparati a ripetizione da Della Valle e compagni, che facevano capire al roster isolano che sarebbe stato molto complicato portare a casa una vittoria contro la prima della classe. Sassaresi, purtroppo, mai in partita- non “pervenuti” in codesta gara- dove la Germani impone anche un -52 (ad inizio dell’ultima frazione) che non è assolutamente un divario consono ai valori presenti tra le due formazioni. Certamente Bucchi e i suoi ragazzi dovranno- nei prossimi giorni- capire le ragioni di questa sconfitta e ripartire in vista degli impegnativi impegni che si avranno da qui alla fine della Stagione, considerando codesta gara solo come una pesante battuta d’arresto da cui riiniziare in vista delle prossime partite che siamo certi porteranno a Gentile e compagni tutte le gioie e le soddisfazioni che essi (insieme ai loro fantastici tifosi) meritano. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del Banco. Questo avverrà sabato 16 dicembre 2023 alle ore 19.30 a Reggio Emilia contro la compagine locale allenata dall’esperto coach ellenico Dimitris Priftis.

Dopo le due vittorie conseguite in campionato (contro Scafati due settimane fa e contro l’Olimpia Milano nello scorso weekend) - cui ha fatto seguito una pesante debacle subita in terra ellenica contro l’Aek Atene-, una Dinamo Sassari veramente “brutta”, irriconoscibile e in perfetta confusione (almeno per tre quarti di gara) subisce un’ incredibile sconfitta- poche ore fa- in terra lombarda contro la Germani Brescia.