Trionfo in rimonta: Torres sconfigge Arezzo in una battaglia al "Vanni Sanna"





Partita- però- (nonostante le due marcature realizzate) tutt’altro che chiusa, visto che la formazione sarda prima sbagliava un gol con l’attaccante bolzanino (ex Catanzaro), poi subiva il “ritorno” della compagine amaranto già alla mezz’ora con la bellissima rete realizzata dal centrocampista classe 2002 Gaddini. Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, da segnalare l’espulsione del giocatore Federico Foglia per somma di ammonizioni.





Secondo tempo meno emozionante del primo, fino al gol aretino messo a segno dal calciatore Niccolò Gucci con un bel colpo di testa al 81° minuto, che rimetteva in discussione l’esito del match. Quando la gara sembrava avviarsi verso il pareggio, tuttavia, il calciatore Mastinu (alla sua prima rete in questa stagione) realizzava al 88° un gol che consentiva alla formazione presieduta dall’ex giocatore sassarese Stefano Udassi di vincere, ed evitare un pareggio che sarebbe stata una “beffa”, vista come si era messa la gara ad inizio match. Cosa possiamo dire in conclusione.





Partita sicuramente emozionante (soprattutto nella prima frazione di gioco), dove le due squadre in campo hanno dato vita a un match di ottimo livello giocato su buoni ritmi, in cui la compagine sarda ottiene tre punti di enorme importanza che la tiene sulla “scia” del Cesena in vista della prossima gara, match- quello successivo- che si disputerà proprio contro la squadra romagnola la settimana prossima e che chiarirà (una volta di più) il ruolo della compagine sassarese in questo campionato.

Dopo il pareggio ottenuto contro la Fermana nello scorso weekend, la Torres allenata da mister Greco ottiene- poche ore fa- contro l’Arezzo una vittoria di fondamentale importanza per il proseguo della Stagione. Match molto combattuto quello svoltosi il 10 dicembre 2023 allo Stadio “Vanni Sanna” e conclusosi sul risultato di 3- 2 in favore della compagine sassarese, in cui la formazione isolana- seppur priva di alcuni elementi di grande qualità come il difensore Idda, i centrocampisti Cester e Giorico e l’attaccante ivoriano Diakite- ha saputo comportarsi benissimo nelle battute iniziali della contesa, realizzando due reti (con l’esperto Manuel Fischnaller al 13° minuto e con il giovane Ruocco al 17°) che sembravano porre la gara in “discesa” per il team allenato dal mister Alfonso Greco.